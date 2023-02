La justicia belga comunicará el próximo 3 de marzo si retira el régimen de prisión provisional a la eurodiputada socialdemócrata griega Eva Kailí, imputada por organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero en la trama de sobornos en el Parlamento Europeo vinculada a Marruecos y Qatar.

Kailí, de 44 años, compareció este martes ante un tribunal de apelación de Bruselas, que se pronunciará sobre su excarcelación el próximo viernes, informó la Fiscalía en un comunicado.

La política helena, que ha pasado 81 días en prisión, ha solicitado a la corte su libertad en cada oportunidad que ha tenido, la última el pasado 16 de febrero.

Kailí ha alegado, entre otros motivos, que tiene una hija de apenas dos años a la que sólo puede ver dos veces al mes y ha denunciado haber sufrido un trato vejatorio en la cárcel.

Red de sobornos

Su pareja y padre de su hija, el asistente parlamentario Francesco Giorgi, imputado por los mismos cargos que Kailí, fue puesto en libertad la semana pasada con brazalete electrónico.

A inicios de febrero, también había sido excarcelado bajo libertad vigilada el lobista italiano y secretario general de la ONG No Peace Without Justice (No hay paz sin justicia) Niccolo Figa-Talamanca.

En cambio, sigue en prisión por ahora el supuesto cabecilla de la trama corrupta, el exeuroparlamentario italiano Antonio Panzeri, quien ha pactado con la Fiscalía una condena menor a cambio de detallar el funcionamiento de la red de sobornos y señalar a otros implicados.

Kailí, Giorgi, Figa-Talamanca y Panzeri fueron detenidos el pasado 9 de diciembre en el marco de una serie de redadas en distintos inmuebles y domicilios en Bélgica en los que los agentes decomisaron más de un millón y medio de euros en efectivo, ordenadores y teléfonos móviles.

Inmunidad parlamentaria

La eurodiputada y cesada vicepresidenta de la Eurocámara fue detenida en esa operación pese a gozar de inmunidad parlamentaria porque los investigadores consideraron que estaba cometiendo un delito flagrante, ya que encontraron grandes sumas de efectivo en su casa y atraparon a su padre abandonando un hotel de Bruselas con una maleta llena de dinero.

La policía registró también el domicilio en Anthisnes, en el sur de Bélgica, del eurodiputado socialista belga Marc Tarabella, pero no hallaron evidencias que permitieran su arresto inmediato.

Por ello, solicitaron a la Eurocámara que retirase la inmunidad parlamentaria a Tarabella y también al eurodiputado socialdemócrata italiano Andrea Cozzolino para poder investigarles formalmente.

Una vez el pleno del Parlamento Europeo les retiró esa protección judicial, la policía detuvo el 10 de febrero a Tarabella, volvió a registrar su domicilio y decomisó una caja de seguridad que tenía a su nombre en un banco de Lieja.

Tarabella, a quien Panzeri ha delatado como implicado en la trama, según las filtraciones publicadas por la prensa belga, también solicitó hoy su puesta en libertad y asimismo conocerá la decisión del tribunal el viernes.

Su entorno insistió tras la audiencia que Tarabella es inocente, que en varios registros no se le ha encontrado ninguna anomalía financiera y que la acusación contra el político se basa sólo en "las improbables confesiones acuñadas por un persona corrompida", en referencia a Panzeri.

Cozzolino, por su parte, viajó a Italia por razones médicas. La justicia belga ha emitido una euroorden solicitando su entrega. Un tribunal de Nápoles ha ordenado su arresto domiciliario mientras resuelve el expediente, decisión que se esperaba también para el 14 de marzo.