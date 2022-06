Reino Unido sube el tono frente a Rusia antes de la cumbre de la OTAN. Tanto el primer ministro británico, Boris Johnson, que va a dar luz verde para aumentar el presupuesto en defensa, como el nuevo líder de su Ejército, el general Sir Patrick Sanders, que ha comparado el momento actual con 1937, han elegido el día previo al foro en Madrid para sacar a relucir el argumento militar frente a Vladimir Putin. “Lo sucedido ayer en Kremenchuk es una muestra más de su crueldad y de su barbarismo”, ha asegurado el premier tras el ataque de las tropas rusas ayer contra un centro comercial de la ciudad ucraniana.

Hoy, el general Sanders, que acaba de asumir el cargo al frente del Ejército, ha asegurado que nunca en todos sus años de servicio ha visto una amenaza para la democracia y para la paz como la que representa Vladimir Putin, por lo que ha arengado a las tropas para que “entrenen duro” y estén preparadas “para luchar y ganar junto a nuestros aliados de la OTAN” en caso de que la guerra se extienda por Europa.

“Este es nuestro 1937”, ha asegurado el militar en un discurso para el Royal United Services Institute (RUSI), un think tank londinense. “No estamos en guerra, pero debemos actuar rápidamente si no queremos que nos arrastren a una por culpa de no haber contenido la expansión territorial. Eso sí, haré todo cuanto esté en mi mano para asegurarme de que el Ejército británico juega su papel para evitar entrar en un conflicto”.

Johnson, por su parte, ha calificado de “barbarie” el ataque de ayer contra un centro comercial en Kremenchuk, una ciudad industrial del centro de Ucrania, y, según el diario The Times, en privado ha llegado a calificar de “estúpida” la decisión del Ejército ruso de realizar ese ataque precisamente ayer, pues solo ha conseguido unir más a Occidente.

“Ha sido un ataque insensible, cobarde y, en última instancia, contraproducente”, ha asegurado Johnson ya en público. “Solo demuestra, una vez más, la profundidad de la crueldad y el barbarismo en las que se hundirá el líder ruso”.

En un comunicado conjunto, el G7, que se ha reunido estos días en Alemania, emitió un comunicado muy duro contra Putin: “Nosotros, los líderes del G7, condenamos solemnemente este abominable ataque. Estamos unidos junto a Ucrania en el lamento por las víctimas inocentes. Los ataques indiscriminados contra civiles inocentes constituyen crímenes de guerra de los que el presidente Putin y todos aquellos responsables deberán responder”.

El nuevo gasto en Defensa rondará el 2,5% del PIB

Para contrarrestar la amenaza rusa, la OTAN anunció ayer que incrementará más allá de los 300.000 el número de militares que los países aliados tendrán listos para responder de forma rápida ante cualquier eventual agresión. Reino Unido, por su parte, se dispone a aprobar un aumento de miles de millones de euros más en defensa, lo que se espera que eleve el presupuesto que el país destina a esta partida hasta una cifra que rondará el 2,5% del PIB.

Ese es, según dijo Johnson ayer, un “precio que merece la pena pagar a cambio de la libertad”, pues la prosperidad a largo plazo del país estará marcada “íntimamente” por la capacidad de resistir ante las agresiones rusas.

Una perspectiva que su Gobierno quiere hacer entender al resto de aliados dentro de la OTAN, pues la ministra de Exteriores británica, Liz Truss, ha asegurado en el diario alemán Die Welt que “el gasto del 2% del PIB en defensa debe ser un mínimo, no un tope” al que aspirar. Países tan importantes dentro de la organización como España, por ejemplo, no alcanzan esas cifras.

Por su parte, Tobias Ellwood, hombre fuerte dentro del partido conservador y presidente del comité selecto de defensa, aseguró que el Reino Unido debería “moverse progresivamente hacia el 3% durante los tres próximos años”, además de “revertir inmediatamente los recortes efectuados" recientemente, pues en 2020 se anunció una reducción de 9.500 soldados.