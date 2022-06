Corresponsal de EL PERIÓDICO en Rusia durante los últimos siete años -más otros cuatro años en una temporada anterior-, Marc Marginedas es un testigo de excepción de la deriva estalinista del régimen de Vladímir Putin. También ha podido comprobar in situ los estragos de las tropas rusas en Ucrania, donde ha viajado en dos ocasiones para cubrir el conflicto desde que Putin dio inicio a la invasión, el pasado 24 de febrero. Este viernes, Marginedas participa junto al exsecretario general de la OTAN Javier Solana en el Cornellà Creació Forum en una charla sobre cómo la guerra de Rusia y Ucrania ha influido en la situación internacional y en las relaciones entre las grandes potencias.

P: ¿Cómo ha modificado la guerra de Ucrania el tablero internacional?

R: Ha sido un terremoto para el sistema de relaciones mundial. Ha consolidado a la Unión Europea y a la OTAN. La respuesta de la UE ha sido en general muy unánime, Putin no ha podido explotar las diferencias. La UE es para Rusia y los países que forman parte del espacio postsoviético un polo de atracción y eso es percibido como una amenaza, más incluso a mi entender que la OTAN. También se ha consolidado el vínculo transatlántico, pues veníamos de una época con el mandato de Trump en el que el vínculo transatlántico y la solidaridad de la OTAN con la cláusula de defensa mutua se había puesto en entredicho.

¿Y las relaciones entre Rusia y China?

Se ha reforzado el vínculo entre ambos países, pero es un vínculo muy desigual en el que la potencia preponderante es China por su mayor peso económico y esto se va a agravar todavía más. Para que Rusia pueda asumir el golpe de las sanciones con relativo éxito tiene que vender su gas y petróleo a otros clientes. Y el cliente número uno es China. Pero esto China no lo va a hacer gratis, va a imponer condiciones bastante draconianas sobre todo percibiendo como percibe a Rusia en una situación de debilidad.

¿Cuáles pueden ser los próximos pasos de Putin en Ucrania? ¿El conflicto va a enquistarse?

Hay que juzgar a Putin por el comportamiento de su Ejército y su Gobierno en conflictos pasados. Ahora Rusia no se plantea ningún movimiento negociador. Cada vez nos llegan más signos de que Putin se está cerrando en el sector más radical del Kremlin, personificado en el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolái Pátrushev, una persona que además probablemente tenga un interés personal en prolongar la guerra lo más posible.Está muy vinculado a ciertos momentos muy cuestionados de la vida de Putin, como los atentados que le permitieron llegar al poder y causaron 300 muertos. En estos momentos lo que está claro es que, fracasada la guerra relámpago, lo que Putin está intentando es conseguir un triunfo a través del cansancio. Esperan que la guerra se prolongue, que los efectos económicos empiecen a sentirse en las poblaciones europeas y que la unidad que ha mostrado hasta ahora el bloque occidental empiece a resquebrajarse.

¿Cuál está siendo el papel de Zelenski en el conflicto, un presidente que llegó a la política desde el mundo de la televisión y la comedia?

Lo bueno que tiene Zelenski es que encarna una imagen bastante moderna, que conecta rapidísimamente y con la que pueden empatizar sociedades modernas occidentales. No se rodea de parafernalia imperial como Putin. Desde el punto de vista de comunicador está claro que gana la partida por goleada. Un ejemplo claro, recién elegido Zelenski, consiguió tras unas conversaciones con Putin que el programa de humor que protagonizaba, 'El servidor del pueblo', se pudiera ver en Rusia. En uno de los primeros episodios de este programa, insulta literalmente y se hace mofa de Putin. Hasta que los censores se dieron cuenta, debido a la diferencia horaria, se pudo ver desde Vladivostok hasta Novosibirsk. Se canceló la emisión y al día siguiente Zelenski dijo: "Rusia tiene armas atómicas, nosotros tenemos 'El servidor del pueblo'". Si hay algo que pueda mermar e indignar a un autócrata es el sentido del humor.

Tras el gas y el petróleo, el grano es la próxima arma de guerra en Ucrania.

Rusia no está haciendo nada que no haya hecho en guerras anteriores. Y el hambre, igual que la violencia sexual o los bombardeos contra infraestructuras civiles, es algo que ya hemos visto y por lo que nunca se le han pedido cuentas. Y ahora, en referencia al grano, a Rusia no le importa tener como rehén a una parte importante del mundo.

¿Cómo es la situación en Rusia? ¿Hay opciones de que esta guerra desgaste a Putin?

Yo creo que la guerra ya le está desgastando. Las informaciones que hablan de que Putin es muy popular hay que tomarlas con muchas reservas, son muy cuestionables, habida cuenta de que en Rusia la gente no habla libremente. Hace solo un año había cientos de miles de personas protestando contra Putin en las calles. Eso no se ha transformado de la noche al día, simplemente el ciudadano ruso tiene muy asumidas décadas y décadas de autoritarismo y sabe que en estos momentos el régimen ha emprendido un giro estalinista muy marcado. Cualquier muestra de duda ante la operación militar es percibida de una forma muy negativa por el régimen. Además, cada vez son más creíbles las informaciones de que hay problemas entre el Ejército y Putin, porque el Ejército piensa que le han enviado a Ucrania bajo premisas falsas pensando que el Gobierno de Zelenski se iba a derretir como un azucarillo en el agua.

¿Qué posibilidades hay de que Rusia utilice el arma atómica?

Hay varias cosas: (El portavoz del Kremlin, Dmitri) Peskov ha dado a entender que mientras la supervivencia de Putin no esté en peligro, esa posibilidad no se va a dar. Por otra parte, antes de utilizar esta arma, Putin habrá emitido nuevas señales. Además, cada vez más gente dice que no es una decisión que pueda tomar solo el presidente, sino que tiene que pasar por otra serie de filtros situados en el Ejército. Y el Ejército sabemos que está descontento con la situación actual.