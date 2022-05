27 de febrero de 2019. El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentaban en el estadio Santiago Bernabéu para disputar la ida de la semifinal de la Copa del Rey. El Clásico, el partido de la máxima rivalidad contra el FC Barcelona. Aquella fue una noche negra para el conjunto blanco. En primer lugar, porque el equipo en casa perdió por 0-3. Una eliminatoria que a la postre les echó del torneo. Pero también porque una de las estrellas merengues sufrió un extraño percance. Al concluir el encuentro, al delantero francés Karim Benzema le informaron de que se había producido un robo con fuerza en su casa.

Ahora, la policía albanesa ha arrojado luz a aquel caso. Y la sorpresa ha llegado cuando se ha revelado el nombre del principal implicado. Se llama Alfred Prodani. Tiene 41 años y en su país natal, Albania, pasa por ser un respetado alto cargo. Es el director de la empresa pública de aguas del norte del país. El viernes fue detenido por las fuerzas de seguridad de su país, tras requerimiento de un tribunal gallego, como sospechoso de aquel delito, según adelantó Efe.

No es el único robo que se le imputa. Porque Prodani, alto funcionario del gobierno albanés, pasó unos años merodeando por España. Aquí se dedicó a robar presuntamente en más de 40 domicilios particulares. O eso es lo que defiende un juzgado de La Coruña, que ha sido el que ha abierto diligencias contra Prodani. No eran, además, viviendas al uso. Prodani y sus compinches se habrían especializado en pegar palos en chalés y mansiones de las principales ciudades españolas. Tal vez la más conocida sea la de Karim Benzema, aunque en la lista de víctimas se encuentran otras caras conocidas que aún no han sido reveladas.

Acusa al presidente

El caso provocó un gran revuelo mediático en el país balcánico, dada la entidad del delantero francés. El propio expresidente albanés, Sali Berisha, acusó en aquel tiempo al funcionario de ser el autor de dicho delito. De hecho, él fue el primero en levantar la liebre y señalar directamente a Prodani en un tuit como autor del delito, cuando todavía se encontraba en fase de investigación por parte de la policía española.

Tras su detención, Berisha volvió a tuitear sobre este asunto, acusando "a los socialistas de haber llenado el gobierno de ladrones" (porque ellos lo nombraron director) y a Prodani de "haber robado en 40 domicilios de España".

Eso es lo que ahora pretende investigar la justicia española dentro de la denominada Operación Coruña, llamada así porque ese es el origen del tribunal que ha imputado a Prodani. La detención se llevó a cabo por parte del cuerpo de policía de la región de Kurbin, en colaboración con la Interpol y con la justicia española. La operación se ha podido completar gracias a un convenio de colaboración entre países firmado en octubre de 2021 por el presidente español, Pedro Sánchez, y su homólogo albanés, Edi Rama.

La detención de Alfred Prodani tuvo lugar el viernes por la noche en el municipio de Laç, en el norte del país. Una localidad de 18.000 habitantes de donde proceden muchos de los albaneses detenidos en España por delitos contra la propiedad, según explican los medios albaneses.

Laç es uno de los enclaves más importantes del distrito de Lezhë, que es la capital administrativa de la región de Kurbin, al norte del país. Y es precisamente la empresa de aguas de dicha región la que dirigía Prodani desde hace 9 años. El nombre de la entidad es Ujësjellës Kanalizimeve në Kurbin, que se traduce en español como Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de Kurbin. Una empresa pública de renombre a cuya dirección llegó Prodani de la mano del gobierno socialista albanés.

Robar a Messi

Aunque el asalto a casa del delantero galo se produjo en febrero de 2019, la presunta carrera delictiva de Alfred Prodani se inició mucho antes. De hecho, el tribunal gallego que le ha imputado le reclama varios delitos registrados en 2013. Los 40 robos a los que se refiere el expresidente albanés habrían tenido lugar durante este lapso de tiempo. Curiosamente, fue ese mismo año cuando Prodani fue nombrado director de la empresa pública de aguas. Es decir, su presunta carrera delictiva se ha desarrollado en España mientras ha estado ocupando ese cargo en Albania.

Como no podía ser de otra manera, la relevancia del personaje ha provocado un sinfín de reacciones en el entorno político albanés. Algunas, incluso, con tono de mofa. Es el caso de Kreshnik Spahiu, líder y fundador de una formación llamada Aleancës Kuq e Zi (Alianza Roja y Negra), un partido nacionalista albanés. Spahiu, tras la detención del ya exdirector de la empresa de aguas de Kurbin, declaró con sorpresa que "ha robado a Benzema y lo han nombrado director. Si llega a robar a Messi, le hacen ministro".

La detención fue llevada a cabo el viernes por la noche en la localidad de Laç por la policía albanesa y efectivos de Interpol en Tirana. El operativo detuvo a Prodani y lo trasladó a la comisaría de Kurbin, a la espera de que sea enviado a España para responder ante la justicia de las acusaciones.

Además de Prodani, fueron detenidos otros presuntos colaboradores. Entre ellos destaca un conocido hombre de negocios albanés cuya identidad todavía no ha sido revelada, según han adelantado varios medios albaneses. Lo único que se sabe de esa última detención es que se trata de un varón de 37 años con empresas importantes.

Alfred Prodani, por su parte, niega toda implicación con el caso, y especialmente con el delito perpetrado en el domicilio de Karim Benzema. Sin embargo, fuentes de los medios albaneses revelan a El Periódico de España que las pruebas "contra él son contundentes" y que "la justicia española lleva detrás de él "bastante tiempo y no hay margen de error".

Por su parte, Karim Benzema sigue teniendo mala suerte en este ámbito: este mismo año ha vuelto a ser víctima de otro robo en su domicilio. Sucedió cuando el pasado mes de enero, cuando el Real Madrid jugaba contra el Elche. Pero esta vez, por lo que parece, nada ha tenido que ver Prodani.