El alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (UE) , Josep Borrell, asegura que el presidente ruso, Vladímir Putin, no quiere una tregua en Ucrania y que el objetivo europeo es "impedir que Moscú tome el control del país" y "empujar al agresor a sus fronteras".

"Todas las guerras han terminado con una negociación o una rendición. Pero incluso la rendición tiene que ser negociada. Nuestro objetivo es impedir que Moscú tome el control del país, ocupe la capital, cambie el gobierno, imponga su dominio", asegura Borrell en una entrevista publicada hoy por el diario italiano "Republica".

"Nuestro objetivo es empujar al agresor hacia las fronteras. Sólo queremos que los ucranianos puedan defenderse. Y nos gustaría ir a la mesa de negociaciones. Pero lo que Putin le dijo al canciller austriaco es muy claro: no quiere detener la guerra. Así que ayudemos a Ucrania. ¿Qué más podemos hacer?", se pregunta.

El jefe de la diplomacia europea asegura que el esfuerzo militar de la UE "continuará y aumentará. El flujo de armas continúa y continuará. El presidente (Charles) Michel habla en nombre de la Unión, sus palabras comprometen a la UE", dice respecto a las declaraciones del presidente del Consejo Europeo en las que aseguró: "Queremos que Ucrania gane".

"No sé cuál es el objetivo de Putin. Pero cuando algunas buenas personas, con un gran corazón, me dicen que no debemos dar armas a Ucrania porque se alargará la guerra, yo digo: vale, ¿y entonces qué? ¿No te importa cómo detener la guerra? O respondes a esa pregunta o es pura retórica", asegura.

Putin "no quiere negociaciones", dice Borrell, que el pasado domingo convocó una reunión de la cúpula militar. "Pero si me dicen que se va a abrir la mesa de negociación, estoy listo incluso mañana. Sin embargo, para hacer las paces, tenemos que ser dos. Como el tango".

Sobre la dependencia energética de Europa, el Alto Representante de la UE reconoce que "cuando Crimea fue tomada por Putin, deberíamos haber reaccionado" y respecto a la aprobación de nuevas sanciones sobre el petróleo y el gas "no se puede dar una fecha precisa. La decisión corresponde a los gobiernos. La Comisión no tiene capacidad para hacer propuestas. De momento no hay acuerdo".

"En los próximos días (las sanciones) volverán a estar sobre la mesa, pero algunos estados han dicho que vetarán cualquier tipo de decisión colectiva. Hay una falta de unanimidad. Incluso para poner un tope al precio o un impuesto".

Y añade que aunque "no se trata de algo habitual", "algunos estados han dejado claro que nunca apoyarán una prohibición o un impuesto. Nos guste o no, esta es la situación. Otros países, como Alemania e Italia, están sustituyendo voluntariamente el gas ruso. ¿Sería mejor un embargo o un impuesto? Sí, pero no hay unanimidad".