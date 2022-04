La Unión Europea ultima un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por las últimas "atrocidades" cometidas en Ucrania. Una batería de medidas que la Comisión Europea podría aprobar este mismo martes con vistas a presentar la propuesta, 24 horas después, a los embajadores permanentes de la UE. "La UE seguirá apoyando firmemente a Ucrania y avanzará, con carácter de urgencia, el trabajo sobre nuevas sanciones contra Rusia", ha anunciado el alto representante para la política exterior y de seguridad común de la UE, Josep Borrell, en una declaración en la que expresa la condena más enérgica contra "las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas rusas en varias ciudades ucranianas ocupadas y que ahora han sido liberadas".

"Lo que ha ocurrido en Bucha exige una nueva batería de sanciones y de medidas muy claras", ha reconocido en France Inter el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuyo país lidera este semestre la presidencia de turno de la UE. A él precisamente se ha dirigido el primer ministro polaco, Mateusz Morawiaeki, reclamando "sanciones claras y firmes" porque considera que las cuatro rondas de sanciones aplicadas hasta ahora "no están funcionando" y no son suficientes. "Presidente Macron, ¿cuántas veces ha negociado con Putin, qué ha conseguido? No se debate, no se negocia con los criminales, hay que combatirlos. Nadie negoció con Hitler. ¿Negociaría con Hitler, con Stalin, con Pol Pot?", ha espetado.

Polonia, es junto con las tres repúblicas bálticas, el país más beligerante Moscú y el que insisten en golpear al Kremlin con todas las medidas posibles frente a la gradualidad que defienden otros países como Alemania, Austria o Hungría, reacios por ejemplo a imponer un embargo a los combustibles fósiles importados desde Rusia como el gas, petróleo o carbón. "No son las voces de los empresarios alemanes, de los multimillonarios alemanes, que probablemente les impiden actuar, las que deberían oírse con fuerza en Berlín hoy, sino las voces de estas mujeres y niños inocentes. Las voces de los asesinados", ha añadido en mensaje a Berlín.

Desde la Comisión Europea han confirmado que los preparativos ya están en marcha y que hay "determinación" de continuar por este camino ya que tras cuatro rondas de "sanciones masivas" la maquinaria de guerra de Putin continúa cometiendo atrocidades, ha explicado el portavoz Peter Stano sin confirmar si un embargo energético o la ampliación de las sanciones a nuevas entidades bancarias estarán en esta nueva ronda sobre la mesa.

Atrocidades de Bucha

Las imágenes de cuerpos de ciudadanos muertos, tirados en plena calle, y de edificios e infraestructuras totalmente devastadas en la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev, muestran, a juicio del jefe de la diplomacia europea, "el verdadero rostro de la brutal guerra de agresión" emprendida por el régimen de Vladímir Putin contra Ucrania y el pueblo ucraniano. "Masacres" como la de Bucha y de otras ciudades ucranianas quedarán, en su opinión, inscritas en la lista de atrocidades cometidas en suelo europeo y "las autoridades rusas son responsables de estas atrocidades" que fueron cometidas "mientras tenían el control efectivo de la zona" por lo que tanto los responsables del Gobierno como del Ejército "rendirán cuentas".

En este contexto, la UE ha cerrado filas con la investigación lanzada por la Corte Penal Internacional sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y el trabajo de la Comisión de Investigación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por ejemplo, ha recordado Borrell, la Unión Europea está asistiendo al Fiscal General de Ucrania y a la Sociedad Civil en la recopilación y preservación de las pruebas de los crímenes de guerra. "Estas sangrientas masacres cometidas por rusos, soldados rusos, merecen ser llamadas por su nombre. Es un genocidio y debe ser juzgado. Por eso proponemos crear una comisión internacional para investigar este crimen de genocidio", ha insistido el mandatario polaco.