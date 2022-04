La vigesimotercera cumbre entre la Unión Europea y China no es una simple cita más entre dos de los principales bloques comerciales del mundo. La guerra de Vladímir Putin en Ucrania marcará totalmente el encuentro, que se celebra este viernes 1 de abril por videoconferencia en dos sesiones separadas -primero con el primer ministro chino Li Keqiang por la mañana y con el presidente Xi Jinping por la tarde-, aunque ni habrá rueda de prensa conjunta final ni declaración común. Aún así, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, Charles Michel, aspiran a obtener garantías por parte de Pekín de que ni proporcionarán apoyo militar a Rusia ni le lanzarán ningún salvavidas económico que le permita esquivar las sanciones europeas.

Pese a sus importantes lazos comerciales, las relaciones entre la Unión Europea y China viven un ambiente de crispación desde hace meses y las dificultades han ido creciendo desde la conclusión de las negociaciones del acuerdo global de inversiones, a finales de 2020. "Esperábamos que nos permitiera avanzar hacia una relación más equilibrada y productiva, pero a lo largo del último año hay varias cuestiones que han continuado siendo motivo de preocupación: los derechos humanos, las sanciones a los miembros del Parlamento Europeo y las instituciones diplomáticas, las persistentes barreras comerciales y las medidas contra Lituania”, explican fuentes europeas.

A esto se sumó el pasado 4 de febrero la firma de una declaración conjunta entre el presidente Xi Jinping y su homólogo ruso, Vladímir Putin, que ha elevado la preocupación europea sobre las intenciones de China a largo plazo en relación a un orden basado en normas. Y desde el pasado 24 de febrero la guerra de Rusia, que supone una “amenaza directa para la seguridad europea” y “una violación de los principios fundamentales de la carta de Naciones Unidas” y del orden internacional que China, como miembro permanente del consejo de seguridad de la ONU, debería defender.

En este contexto, “los dos presidentes harán un llamamiento al presidente Xi Jinping para que utilice la influencia china para tratar de poner fin a las hostilidades”, añaden las mismas fuentes. “Queremos asegurarnos de que cooperamos para poner fin a la guerra”, añade una segunda fuente diplomática implicada en las conversaciones, que recuerda que China ha estado haciendo equilibrismo y tiene que decidir de una vez por todas qué tipo de aliado de Rusia quiere ser. Aunque las fuentes consultadas anticipan una conversación “difícil”, tanto Von der Leyen como Michel -también participará en la cita el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell- aprovecharán el encuentro para recordar a Pekín que la guerra lanzada por Putin no les conviene y que necesitan estabilidad para seguir “floreciendo”.

Socios comerciales

Los números lo dicen todo. El 13,7% del volumen comercial total de China es con la UE, frente al 12,5% con Estados Unidos y el 2,4% con Rusia. “¿Quieren poner en riesgo esta fuerte posición económica y las relaciones comerciales?, ¿Quieren poner en riesgo la estabilidad y las perspectivas de crecimiento de la economía mundial y las de su propio país? Ya estamos viendo los efectos de la guerra en la economía mundial. El impacto no lo provocan las sanciones, sino la guerra. Los precios de la energía siguen subiendo, también de los alimentos y los fertilizantes ¿Prolongamos (todo esto) o trabajamos juntos para acabar con esta guerra? Esa es la pregunta esencial para la cumbre”, resume un alto cargo de las instituciones europeas.

“El presidente Xi Jinping quiere ser reelegido en el Congreso de octubre con la promesa de estabilidad, crecimiento y nuevas oportunidades para la sociedad que ya ha disfrutado de décadas de estabilidad con la promesa permanente de que será mejor que para la generación precedente. ¿Quiere poner en riesgo todo esto?. No lo creemos y China tiene que darse cuenta de que todo esto tiene mucho que ver con nuestra responsabilidad común con el sistema global”, añade otro diplomático.

Aunque en Bruselas no disponen de evidencias de que Pekín esté suministrando armas a Rusia o ayudándole a esquivar las sanciones occidentales, ni consideran útil especular sobre esta posibilidad, sí creen que hay “margen” para “exponer los argumentos diplomáticos de que no creemos que sea en interés de China eludir las sanciones o comenzar a entregar equipo militar”, insisten desde la capital comunitaria. En primer lugar porque también sufriría un daño reputacional importante -hay también empresas chinas que han optado por estar presentes en Rusia, aseguran- y en segundo porque Pekín dejaría de ser “neutral”. Desde el Parlamento Europeo, no obstante, recuerdan que de producirse el apoyo de Pekín a Moscú este giro debería tener “consecuencias”.