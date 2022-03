La líder de Podemos, Ione Belarra, ha criticado la decisión del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de enviar finalmente armas a Ucrania y así entrar en una escalada bélica internacional que puede conducir "a un escenario incierto y peligroso de guerra mundial".

"La comunidad internacional no está echando el resto para apostar por la vía diplomática y ha puesto todos los esfuerzos en una escalada bélica peligrosísima, que puede acabar muy mal", ha censurado la también ministra de Derechos Sociales en un video difundido en las redes sociales este jueves.

Vivimos tiempos difíciles y mucha gente conmovida quiere hacer algo por el pueblo ucraniano. Nuestro país puede ayudar, apostando en serio por las vías diplomáticas.



Seguiremos siendo fieles a la defensa de la paz y la democracia. pic.twitter.com/Epnme5rnLM — Ione Belarra (@ionebelarra) 3 de marzo de 2022

Ha insistido en rechazar la vía de rearmar a Ucrania para hacer frente a la invasión de Rusia después de que el miércoles Sánchez rectificara al apostar ahora por mandar armas a este país, una decisión que sí han apoyado dos de los ministros de Unidas Podemos: la vicepresidenta segunda y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, y el de Universidades, Joan Subirats.

Esta división puede dejar tocada a la coalición morada al tratarse de una cuestión ideológica clave y en la que Podemos se mantiene firme porque, aunque sean "criminalizados", ha señalado Belarra, se siente orgullosa de que su partido "sea un eje ético de resistencia a la presión mediática y de defensa de la paz como única manera efectiva de parar los pies a Putin". "Lo mejor que podemos hacer como país y no estamos haciendo es apostar por una solución diplomática a este conflicto", ha subrayado la ministra.

Da por hecho que esta posición de Podemos no va a ser entendida por todos, pero se ve en la obligación -ha asegurado- de avisar de que enviar armas "es un error, es ineficaz y es una medida que no será suficiente para cambiar a correlación de fuerzas" aparte de que la escalada puede subir de nivel. La elección, ha asegurado Belarra, "no es entre enviar o no armas, la elección es entre negociación y diplomacia o un conflicto mundial entre Rusia y una coalición internacional encabezada por EEUU".