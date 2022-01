Los representantes de Estados Unidos y Rusia reunidos este lunes en Ginebra han concluido la reunión sin desplazarse de sus planteamientos iniciales y con el único acuerdo de seguir dialogando.

El representante ruso, el viceministro de Asuntos Exteriores Sergei Riabkov, ha reiterado a la delegación americana que Rusia no tiene intención de invadir Ucrania a pesar de la alarma causada por el incremento de tropas rusas en la zona fronteriza.

"No hay motivo para temer ningún tipo de escalada", ha afirmado Riabkov en declaraciones a la prensa tras el encuentro. Riabkov ha calificado las conversaciones de "difíciles, largas, muy profesionales, profundas, concretas y sin intentos de evitar las cuestiones conflictivas". "Creemos que los estadounidenses se han tomado muy en serio las propuestas rusas y que las han estudiado en profundidad", ha añadido.

Por su parte, la vicesecretaria de Estado norteamericana Wendy Sherman, máxima responsable de la delegación estadounidense, ha explicado que ha sido "un diálogo útil que ayuda a informarnos para avanzar".

En cuanto a las palabras tranquilizadoras de Riabkov sobre el despliegue en la frontera de Ucrania, la representante estadounidense ha invitado a Rusia a demostrarlo: "Lo pueden demostrar. Si no tienen intención (de invadir Ucrania) que reduzcan la tensión y devuelvan las tropas a sus cuarteles", ha argumentado.

Sherman ha indicado que han rechazado "propuestas que Estados Unidos sencillamente no puede contemplar" como la propuesta rusa de que Ucrania no ingrese en la OTAN o que la alianza acabe con la cooperación en materia de seguridad con Kiev.

"No vamos a permitir que nadie ataque la política de puertas abiertas de la OTAN que siempre ha sido fundamental para la alianza", ha explicado Sherman en la rueda de prensa posterior al encuentro. "No vamos a renunciar a la cooperación bilateral con Estados soberanos que deseen colaborar con Estados Unidos y no vamos a tomar decisiones sobre Ucrania sin Ucrania; sobre Europa sin Europa; sobre la OTAN sin la OTAN", ha remachado.

Así, ambas partes han rebajado las expectativas de hitos importantes en estos contactos. "Hoy ha habido un diálogo para comprendernos mejor mutuamente y también nuestras prioridades. No es lo que se podría llamar una negociación", ha apuntado Sherman.

Riabkov ha destacado que el tono de los contactos "da pie al optimismo (...), pero las cuestiones principales siguen en el aire y no vemos que los americanos comprendan la necesidad de tomar decisiones que nos puedan satisfacer". Pese a todo, los contactos no han sido "inútiles". Para el enviado de Moscú, la reunión prevista para el miércoles del Consejo OTAN-Rusia servirá para saber si existe margen para lograr un nuevo acuerdo con la alianza.

Sherman ha explicado que se ha tratado la posibilidad de reactivar el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Medio del que se retiró Estados Unidos en 2019 tras años de acusar a Moscú de incumplimiento.

Así, Washington ha planteado abordar la ubicación de los misiles de alcance medio y ha manifestado su disposición a abordar "fórmulas de establecer límites recíprocos sobre el tamaño y el alcance de las maniobras militares".

De las más de 70.000 tropas estadounidenses estacionadas en Europa, aproximadamente 6.000 están desplegadas en el este de Europa, en su mayoría de forma rotatoria, incluidas unas 4.000 en Polonia. Otros países de la OTAN también tienen miles de tropas en despliegues rotativos en la región para reforzar el flanco este de la alianza.