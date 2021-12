El obispo de la ciudad italiana de Noto (Sicilia, sur), Antonio Staglianò, dijo a los niños que Papá Noel "es un personaje imaginario y no una persona real", lo que causó estupor en los padres y ha obligado a la diócesis a matizar sus declaraciones.

"Queridos niños, yo no he dicho como recordaréis bien que Papá Noel (Babbo Natale, en Italia) no existe; he dicho que existe como personaje imaginario y no como persona real, concreta e histórica", aseguró el obispo en un vídeo difundido a los medios.

El obispo de la diócesis siciliana explicó que Papá Noel es un personaje creado a finales del siglo XIX por Coca Cola y que se respalda de algún modo en la figura de San Nicolás de Mira. "En las zonas altas de Europa la cultura no ha dado centralidad a Papá Noel sino a Santa Claus o San Nicolaus. San Nicolas de Mira fue un personaje histórico que no llevaba muchos regalos sino dones. Por eso quise insistir en la diferencia entre regalo y dones", alegó.

El obispo, que se le conoce por interpretar en misa canciones de famosos artistas pop italianos como Marco Mengoni, Noemi o Francesco Gabbani, trató de justificar sus declaraciones realizadas sobre el púlpito de la basílica del Santísimo Salvador de Noto. "Papá Noel no existe y Coca Cola, entre otros, utiliza su imagen para alzarse como portadora de valores sanos", había dicho, tal y como recogieron los medios.

Sus palabras han suscitado el estupor de los padres y madres y ha suscitado el debate en medios y redes sociales del país.

El responsable de comunicación de la diócesis, Alessandro Paolini, tuvo que salir al paso para defender al obispo y expresar "en su nombre" su disgusto por una declaración "que ha generado desilusión entre los más pequeños".

Las intenciones del monseñor, explica, eran otras, como la de "reflexionar con mayor conciencia sobre el sentido de la Navidad y de las bellas tradiciones que lo acompañan". "Personalmente, no creo que la intención del obispo haya sido arruinar el encanto de la Navidad a lo más pequeños, sino ayudarles a reflexionar más profundamente, a partir de la figura histórica de San Nicolás que daba dones a los más pobres, sobre el sentido del regalo, de la generosidad y de la solidaridad", apuntó el portavoz.