Al menos 11 marineros resultaron heridos después de que el submarino nuclear estadounidense 'USS Connecticut' "golpeara un objeto" que no ha sido identificado mientras navegaba por aguas del Indo-Pacífico.

El incidente fue confirmado por la propia marina en un comunicado en el que asegura que los heridos no presentan lesiones que pongan su vida en peligro. Otro medios, como el Navy Times, cifra en once el número de afectados por el suceso.

Según este medio especializado, que cita fuentes de un oficial de la Marina, el incidente se produjo el pasado 2 de octubre. Al parecer, no peligra la vida de ninguno de los heridos y la embarcación llegará en las próximas horas a Guam, de acuerdo con el servicio marítimo.

La Marina no confirmó en su comunicado qué tipo de objeto golpeó el submarino, pero un funcionario que solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a hablar del incidente dijo al Navy Times que la topografía del área en ese momento no indicaba que hubiera una masa de tierra frente al barco.

Tampoco hay indicios de que el percance tuviera un "carácter hostil" o de que el submarino chocara con otra embarcación, según el funcionario, quien advirtió de que la información sobre el incidente es preliminar en este momento.

Si bien dos miembros de la tripulación sufrieron lesiones moderadas, nadie requirió la evacuación del barco, según el funcionario quien, aunque no quiso confirmar el número total de marineros heridos, describió esas lesiones como "golpes, magulladuras y laceraciones".

Según la Marina estadounidense, se trata del submarino de ataque rápido de la clase 'Seawolf USS Connecticut' (SSN 22).

El submarino permanece en condiciones seguras y estables. La planta y los espacios de propulsión nuclear no se vieron afectados y siguen en pleno funcionamiento. Se está evaluando la extensión de los daños al resto del submarino.

La Marina de los Estados Unidos no ha solicitado ayuda e investigará el incidente, precisa la nota.