El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, acusó a Estados Unidos y Australia de "mentir" y trabajar de espaldas a un aliado como Francia en su tratado militar que supone la suspensión de un acuerdo de venta de submarinos franceses.

En declaraciones a la televisión pública France 2, Le Drian aseguró que hay "una ruptura grave de confianza" con sus "antiguos aliados" estadounidenses y australianos y que esa actitud tendrá influencia en la evaluación de la estrategia futura de la OTAN.

"Las cosas no van bien entre nosotros, y por eso hemos llamado a los embajadores para mostrar a nuestros antiguos socios que hay un fuerte descontento (...) y para reevaluar nuestra posición para defender nuestros intereses en Australia y Estados Unidos", agregó.

El ministro no ahorró críticas a la actitud de Washington y Camberra, aseguró que les avisaron solo una hora antes del anuncio oficial y consideró "brutal" el anuncio solemne que hicieron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro australiano, Scott Morrison.

Le Drian señaló que Biden se ha comportado igual que su antecesor, Donald Trump, "pero sin los twits".

En cuanto a la decisión de no llamar a consultas al embajador en Londres, el ministro aseguró que no es necesario porque "ya se conoce el oportunismo permanente" de los británicos, que a su juicio no son más que "comparsas" en este acuerdo.

Le Drian dudó de que el acuerdo tenga que ver con la amenaza china, porque los submarinos estadounidenses no serán entregados a Australia antes de 2040, diez años más tarde de los franceses.

Consideró que Washington lleva a cabo una estrategia de confrontación con China que no comparte Francia y ante la falta de apoyos europeos a la posición francesa aseguró: "Esto todavía no ha terminado".

Aunque negó que Francia esté planteándose salir de la OTAN, aseguró que este asunto pesará en la nueva estrategia de la Alianza que será establecida en la próxima cumbre en Madrid.