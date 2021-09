La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) asegura que "no hay una necesidad urgente" de administrar la tercera dosis de la vacuna contra el covid a la población general, según un informe técnico emitido este miércoles por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). En este se señala que las dosis de refuerzo se tendrían que considerar para las personas con un sistema inmunológico severamente debilitado como parte de su vacunación primaria.

La evidencia sobre la efectividad de la vacuna y la duración de la protección muestra que todas las vacunas autorizadas en la UE / EEE son actualmente altamente protectoras contra la hospitalización, enfermedades graves y muerte relacionadas con covid-19, mientras que aproximadamente uno de cada tres adultos en la UE / EEE mayores de 18 años todavía no está completamente vacunado. En esta situación, la prioridad ahora debería ser vacunar a todas aquellas personas elegibles que aún no hayan completado su ciclo de vacunación recomendado. Para complementar los esfuerzos de vacunación, también es fundamental seguir aplicando medidas como el distanciamiento físico, la higiene de las manos y las vías respiratorias, y el uso de mascarillas cuando sea necesario, en particular en entornos de alto riesgo, como centros de atención a largo plazo o salas de hospitales con pacientes en riesgo de covid-19 grave.

Es importante distinguir entre dosis de refuerzo para personas con sistemas inmunitarios normales y dosis adicionales para aquellas con sistemas inmunitarios debilitados. Algunos estudios informan que una dosis adicional de vacuna puede mejorar la respuesta inmunitaria en individuos inmunodeprimidos, como los receptores de trasplantes de órganos cuyas respuestas iniciales a la vacunación fueron bajas. En tales casos, ya se debe considerar la opción de administrar una dosis adicional. También se podría considerar la posibilidad de proporcionar una dosis adicional, como medida de precaución, a las personas mayores y frágiles, en particular a las que viven en entornos cerrados, como los residentes de centros de atención a largo plazo.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) está evaluando actualmente datos sobre dosis adicionales y considerará si las actualizaciones de la información del producto son apropiadas. La EMA también evaluará datos sobre dosis de refuerzo.

Si bien la EMA evalúa los datos relevantes, los Estados miembros pueden considerar planes preparatorios para administrar refuerzos y dosis adicionales.

El asesoramiento sobre cómo deben administrarse las vacunas sigue siendo prerrogativa de los grupos asesores técnicos de inmunización nacionales (NITAG) que guían las campañas de vacunación en cada Estado miembro de la UE. Estos organismos están en la mejor posición para tener en cuenta las condiciones locales, incluida la propagación del virus (especialmente cualquier variante de preocupación), la disponibilidad de vacunas y las capacidades de los sistemas nacionales de salud.

El ECDC actualizará su informe técnico a medida que el ECDC y la EMA continúen trabajando juntos para recopilar y evaluar los datos que están disponibles sobre refuerzos y dosis adicionales. Debe continuarse el seguimiento estrecho de los datos sobre la eficacia de las vacunas y de las infecciones avanzadas, en particular entre los grupos vulnerables en riesgo de contraer covid-19 grave y entre los que viven en entornos cerrados. Mientras tanto, los Estados miembros deben prepararse para posibles adaptaciones de sus programas de vacunación en caso de que se observe una disminución sustancial de la eficacia de la vacuna en uno o más grupos de población.