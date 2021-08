El primer ministro de Albania, Edi Rama, y la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, han anunciado este domingo acogerán temporalmente a "varios cientos afganos", entre ellos "intelectuales y activistas afganos", a petición de Estados Unidos ante la crítica situación en Afganistán, donde los talibán han llegado a Kabul para negocar la rendición de la capital.

Rama ha apelado a la pertenencia del país a la OTAN y a su historia como lugar de acogida de refugiados a la hora de tomar esta decisión.

"Durante la cumbre de la OTAN recalqué de viva voz que Albania estaba lista para asumir su parte de un deber que todos los países de la OTAN deberían compartir entre ellos", ha manifestado a través de un comunicado publicado en Facebook.

"No diremos 'No', no solo porque nuestros grandes aliados nos lo pidan, sino porque somos Albania", ha añadido el primer ministro albanés en su mensaje.

Por su parte, Osmani ha lanzado un mensaje similar en Facebook en el que explica que el embajador de Estados Unidos en Kosovo, Philip Kosnett, contactó con ella para solicitar "el refugio temporal de afganos".

"Sin ninguna duda ni una sola condición, he dado mi consentimiento a esta operación humanitaria", ha dicho la presidenta de Kosovo. "Los ciudadanos afganos tendrán toda la evaluación de seguridad de parte de Estados Unidos, porque se quedarán sólo temporalmente en Kosovo hasta que se arregle su documentación sobre visados de migración a Estados Unidos", ha dicho.