Un terremoto de magnitud 6,7 en la escala de Richter ha sacudido en la madrugada de este sábado Filipinas, afectando a la provincia de Batangas y a la región metropolitana de la capital, Manila, si bien no se han anunciado daños por el momento, según ha informado el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS).

El epicentro del sismo, que se ha producido sobre las 4.50 horas (hora local), se ha situado a 16 kilómetros al suroeste de la ciudad de Calataga, en la provincia mencionada. Posteriormente, sobre las 4.57 horas (hora local), se ha registrado una réplica de magnitud 5,1, según recoge el medio local 'The Manila Times'.

El terromoto, que se ha sentido en diferentes intensidades en varias ciudades, entre ellas Manila, ha sido de origen tectónico con una profundidad de 123 kilómetros, ha precisado la agencia de sismología filipina. Igualmente, ha avisado de que se pueden producir más réplicas pero no dejarán daños, mientras que por el momento no se han reportado informes al respecto. Asimismo, ha incidido en que no hay riesgo de tsunami, según recoge el portal de noticias filipino GMA.

Filipinas está situada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se producen alrededor del 90% de los terremotos del mundo. El último gran terremoto del país se produjo en octubre de 2013 y, con 7,1 grados en la escala de Richter, dejó a su paso más de 220 fallecidos. En julio de 1990, más de 2.400 personas murieron en la isla septentrional de Luzón a causa de un sismo de 7,8 grados de magnitud, uno de los más fuertes que ha afectado a Filipinas.