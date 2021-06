El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha cerrado la plataforma que puso en marcha para comunicarse con sus seguidores, inspirada en Twitter y Facebook, menos de un mes después de lanzarla ante la suspensión permanente de sus cuentas en las citadas redes sociales.

Así lo ha confirmado el asesor sénior de Trump Jason Miller a la cadena de televisión CNN, donde ha detallado que la plataforma era una herramienta "auxiliar" en el marco de unos "esfuerzos más amplios" en los que el equipo de Trump trabaja. A partir de ahora, aquel que intente visitar la página verá un formulario web en el que se solicita su información de contacto si quiere recibir actualizaciones a través de correos electrónicos o mensajes de texto.

La plataforma, llamada 'Desde el escritorio de Donald J. Trump', alojaba vídeos del expresidente y declaraciones de su comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés), 'Salvar Estados Unidos'. La compañía Campaign Nucleus, una firma digital fundada por Brad Parscale, el exdirector de campaña de Trump, se encargaba de llevar la web.

Sus seguidores podían registrarse para recibir notificaciones cuando el exmandatario emitiera un mensaje desde la plataforma, algo similar al funcionamiento del resto de redes sociales. No obstante, no se podía responder a las actualizaciones que Trump compartía, pero se podía dar un 'me gusta' y compartirlas a través de las cuentas de Facebook y Twitter personales.

En el apartado 'Acerca de' de la web también se incluía una alabanza a la administración Trump y declaraciones de los propósitos de su PAC, como "estamos comprometidos a defender la vida inocente y a defender los valores judeocristianos de nuestra fundación" o "creemos en la libertad de expresión y en las elecciones justas. Debemos asegurar que se celebran elecciones justas, honestas, transparentes y seguras, donde cada voto legal se cuente".