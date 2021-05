El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este miércoles que ha ordenado a los servicios de Inteligencia de EE.UU. que en un plazo de 90 días le entreguen un informe sobre el origen de la pandemia de la covid-19.

Biden reacciona así a las especulaciones sobre el origen del coronavirus, después de que la teoría de que surgió en un laboratorio de Wuhan (China) haya ganado enteros en los últimos días.

El anuncio de Biden se produjo después de que un informe de la Inteligencia estadounidense señalara que varios investigadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron en noviembre de 2019 y tuvieron que ser hospitalizados, como publicó el 'Wall Street Journal' a comienzos de esta semana.

"Le he pedido a la comunidad de Inteligencia que redoble sus esfuerzos para recopilar y analizar información que pueda acercarnos a una conclusión definitiva, y que me informe en 90 días", dijo Biden en un comunicado emitido por la Casa Blanca sobre el origen del coronavirus.

Dos posibles escenarios

En este sentido, el presidente estadounidense explicó que la Inteligencia de su país valora ahora "dos escenarios probables": si surgió del contacto humano con un animal infectado o de un accidente de laboratorio. Sobre estas dos opciones, Biden dijo que dos de los servicios de Inteligencia de EE.UU. se inclinan hacia el primer escenario y un tercero hacia la idea del laboratorio, aunque la Casa Blanca no dio detalles sobre qué departamentos son en cada caso.

"Cada uno con una confianza baja o moderada, la mayoría no cree que haya suficiente información para evaluar que uno sea más probable que el otro", aseveró. La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, tampoco quiso revelar qué agencia opina que la opción del accidente de laboratorio tiene más probabilidades de ser el origen de la pandemia, pero aseguró que EE.UU. presionará a China para que participe en una investigación "transparente".

El anuncio del Gobierno llega después de que se hayan desatado de nuevo las especulaciones sobre el origen de la covid-19, hasta el punto de que hasta el principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci, dijo ayer, martes, que "no está convencido" de que el virus mortal se haya desarrollado de forma natural y alentó a que se realicen más investigaciones al respecto.

Presión internacional a China

Además de anunciar esta investigación, Biden aseguró que EE.UU. y sus socios presionarán a China para que participe en una investigación internacional "completa, transparente y basada en pruebas" y para proporcionar acceso a todos los datos y pruebas relevantes. "Como parte de ese informe, he solicitado áreas de investigación adicional que puedan ser necesarias, incluidas preguntas específicas para China", agregó el presidente en el comunicado.

El anuncio llega al día siguiente de que Estados Unidos pidiera a la Organización Mundial de la Salud (OMS) estudios "independientes y transparentes" del origen del coronavirus causante de la covid-19. Estados Unidos manifestó ya en febrero su insatisfacción con los resultados preliminares de las investigaciones realizadas a principios de este año por expertos internacionales en Wuhan para buscar el posible origen de la pandemia, y consideró que las autoridades chinas habían ocultado datos a esa misión de la OMS. Los expertos indicaron entonces, tras cuatro semanas de trabajo en China, que la hipótesis más probable del origen del nuevo coronavirus era que se había transmitido al ser humano desde animales salvajes a través de a una o más especies que actuaron como intermediarias.

La oposición republicana, contra la OMS

En las últimas horas, la oposición republicana, encabezada por el expresidente Donald Trump (2017-2021), insistió en que la covid-19 se generó en ese laboratorio chino y cargó contra la OMS. Una de las caras visibles contra la Organización Mundial de la Salud fue el senador republicano Marco Rubio, que en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense Fox criticó que la OMS "no es capaz de emprender la investigación necesaria porque, francamente, los chinos no lo permitirán". "Creo que es muy posible que el Gobierno chino, el Partido Comunista en sí, no sepa exactamente lo que sucedió porque no tienen un sistema en el que si estabas en el laboratorio de Wuhan y de alguna manera tuviste un accidente y esto causó el problema, puedas informarlo", justificó.