En un estudio realizado por la Autoridad Independiente de Supervisión de los Acuerdos sobre Derechos de los Ciudadanos (IMA), uno de cada 10 ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido han reconocido estar planteándose la posibilidad de abandonar el país cuando termine el mes de junio. "Ya no se siente como en casa", han reconocido. Esa es la fecha límite para que los ciudadanos de la Unión Europea soliciten su permanencia legal en el país después del Brexit, petición que ya han realizado alrededor de cinco millones y medio de europeos. De estos cinco millones, la mitad ha manifestado su desconocimiento respecto a los derechos que esta condición les otorga.

El estudio, realizado para conocer la situación actual de los ciudadanos europeos en el país después del acuerdo del divorcio con la UE, revela también que uno de cada cuatro europeos sienten que no son tratados de la misma forma que los británicos. Incluso un 30% piensan que perderán muchos de sus derechos por culpa del Brexit. Los resultados demuestran una clara falta de confianza en los organismos públicos británicos por parte de los encuestados y una falta de esperanza en el futuro. "Me temo que el gobierno del Reino Unido comenzará a tratar a los ciudadanos de la UE como ciudadanos de segunda clase", lamenta una de las personas encuestadas. "Los ciudadanos de la UE deben tener confianza para seguir adelante con sus vidas: existen salvaguardias para protegerlos", ha expresado en un comunicado el presidente de IMA, Sir Ashley Fox.

En relación a la falta de derechos, muchos han reconocido que no denuncian cuando estos no son respetados. "Creo que quejarse no conseguirá nada más que llamar la atención... empeorando el problema", expone uno de los ciudadanos. Ante esto, directora ejecutiva de la IMA, la doctora Kathryn Chamberlain, anima a denunciar las vulneraciones de los derechos para que así puedan erradicarse este tipo de circunstancias. "Haremos uso de nuestras competencias legales siempre que sea necesario para garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos afectados por el Acuerdo de Retirada", ha confirmado.

Papel de las autoridades

La IMA señala que las autoridades británicas tienen que tener un papel fundamental en la creación de seguridad de los ciudadanos de la Unión en el país. "Esto incluye la promoción de los derechos de los ciudadanos en la legislación, la política y políticas y prácticas en todos los grupos demográficos, con especial atención a los ciudadanos vulnerables y vulnerables y marginados", recalca. "Debemos esforzarnos en buscar un estatus de confianza con los ciudadanos europeos", insisten desde el organismo.