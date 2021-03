Una niña de 7 años, que murió la víspera por el disparo de un soldado, se ha convertido en la víctima más joven de la violencia militar en Birmania (Myanmar), que ha causado al menos 275 muertos, incluidos una veintena de menores, desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. La pequeña, identificada como Khin Myo Chit, falleció el martes en una localidad del estado de Mandalay tras recibir un tiro en el abdomen disparado por un militar mientras se encontraba sentada en el regazo de su padre dentro de su casa, informó este miércoles el medio Myanmar Now.

La hermana mayor de la víctima, Aye Chan San, afirmó al medio que soldados y policías irrumpieron en su vivienda en Aung Pin Le, en la ciudad de Chanmyathazi, y preguntaron si había alguien más en la casa, tras ordenar a todos que se sentaran. El padre repitió que solo eran seis personas y que estaban todos en la habitación, a lo que un soldado reaccionó acusándolo de mentir y disparándole, pero la bala impactó en la hija, según el testimonio de la hermana. Los soldados entonces golpearon con la culata de sus fusiles a uno de los hermanos, de 19 años, y se lo llevaron. También quisieron llevarse a la niña herida, pero se lo impidieron sus familiares. "Mi padre no sabía qué hacer porque tenía a la niña en sus brazos... Le dijeron que les diera a la niña", relató Aye Chan San, pero él se negó. La niña fue llevada de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron salvar su vida.

Otras dos personas, una en la treintena y otra de unos 20 años, fueron muertas por los soldados en Aung Pin Le. Los vecinos afirmaron que no sabían por qué habían entrado los soldados en su distrito porque allí no se habían producido protestas contra el régimen ese día.

La muerte de la niña ha provocado una oleada de indignación y denuncias, incluidas las de la ONG Save the Children y Yanghee Lee, la antigua relatora de la ONU para Birmania. "¿Es matar a una niña de 7 años la nueva estrategia para la seguridad de Myanmar? Un niño de 14 años también murió recientemente. Además niños de 14 y 16 años muertos de disparos en la cabeza", afirmó Lee en su cuenta de Twitter.

En un comunicado, Save the Children afirmó que el número de menores muertos asciende a una veintena, incluido un niño de 14 años fallecido el lunes, y expresó su preocupación por los al menos 17 menores que se encuentran detenidos y no están recibiendo la atención adecuada, incluido el acceso a alimentos. "Nos horroriza que los niños continúen siendo el objetivo de ataques contra manifestantes pacíficos. La muerte de estos niños es especialmente preocupante porque ocurrieron estando en casa, donde deberían estar a salvo", destacó la ONG. "El hecho de que tantos niños mueran casi a diario muestra un desprecio total por la vida humana por parte de las fuerzas de seguridad", precisó Save the Children.