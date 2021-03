El hasta ahora diputado oficialista argentino Martín Soria será el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de Alberto Fernández, confirmaron este lunes a EFE fuentes oficiales. La designación llega una semana después de que Fernández diera a conocer la renuncia de la anterior ministra, Marcela Losardo, quien pasó a ocupar el cargo de embajadora argentina en la Unesco. "Hace varios meses que vengo siguiendo lo que Martín está haciendo. Entiende bien lo que está pasando en la Justicia hoy en día y tiene una mirada absolutamente semejante a la mía. Y yo le he planteado con toda claridad que lo único que quiero es que el estado de derecho funcione como debe funcionar", señaló el mandatario en una entrevista con el Canal Nueve.

Demora en la elección

La demora en el proceso de encontrar una nueva persona a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provocó en los últimos días un debate en Argentina sobre el por qué de la incertidumbre a la hora de elegir nuevo titular para la cartera.

Soria, que tiene 45 años, es diputado de la provincia patagónica de Río Negro (sur) por la coalición que ostenta el poder, el Frente de Todos -cargo al que deberá renunciar para asumir como ministro- y en el pasado fue intendente de la localidad rionegrina de General Roca.

Fernández, cuya vicepresidenta es la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015) -quien tiene varias causas abiertas por presunta corrupción durante su mandato y se declara víctima del 'lawfare' (persecución judicial)-, ya había mencionado el nombre de Martín Soria junto al de otra persona en una entrevista la pasada semana como posibles candidatos a ocupar el cargo.

Tensiones entre el Gobierno y la Justicia

En la actualidad, existen tensiones en Argentina entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, debido a la intención gubernamental de reformar la Justicia a través de un proyecto de ley. "Muchas veces, cuando uno habla estas cosas, la gente siente que lo que está hablando es de procesos de corrupción, y no se está hablando solamente de eso", aseveró Fernández, para hacer referencia a otros problemas que llamó a revertir como procesos por daños y perjuicios en la Justicia civil, demandas laborales o quiebras que demoran años.

En 2020, Soria fue uno de los impulsores de la denuncia contra el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) por supuestas presiones a jueces.

En la entrevista televisiva, Fernández opinó que Soria realizó un trabajo que "ayudó a desentrañar como funcionaban los vínculos entre el poder y la justicia", un trabajo, continuó, que verifica "esa zona gris donde la Justicia se vincula no solo con el poder político sino con corporaciones económicas y la necesidad de revertir eso".

La renuncia de Losardo

Sobre Losardo, el presidente reconoció que ella le comunicó la decisión de no seguir en el cargo: "yo no tenia ninguna urgencia por que se fuera, de hecho siguió toda esta semana, y esta semana me tomé el tiempo para pensar nombres" para reemplazarla. "Marcela ha puesto un esfuerzo incalculable en su tarea, interpretó muy bien lo que yo quería hacer. Yo buscaba que la Justicia, de algún modo, se revise a sí misma y empiece a dar vuelta a las cosas que habían hecho mal. Y la justicia no hizo", lamentó. Es por eso que Fernández consideró que Losardo, que no es política, "sintió como cierta desazón de que era muy difícil hacerlo por esa vía" y le comunicó que prefería dejar el cargo.