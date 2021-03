La ministra de Justicia argentina, Marcela Losardo, pidió dejar su cargo al frente del Ministerio al presidente, Alberto Fernández, quien lo confirmó este lunes.

En una entrevista televisiva en el canal C5N, Fernández indicó que Losardo le planteó "la semana pasada" su idea de dejar la cartera "porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud". Fernández resaltó "el compromiso" de Losardo, a quien dijo que conoce desde su época como estudiantes, y señaló que está "agobiada".

Desde hace unos meses, en Argentina existe la polémica sobre una reforma judicial pretendida por el Gobierno y que desde varios sectores opositores se interpreta como un ataque a la Justicia, y la coyuntura se recrudeció después de que Fernández se refiriera a ello en la apertura de sesiones del Congreso la semana pasada. "Marcela intentó por todos los medios que la Justicia entendiera qué era lo que debía hacer", apuntó el mandatario.

Fernández dijo que Losardo seguirá en sus funciones hasta que encuentren al candidato ideal, y nombró tanto a Martín Soria como a Ramiro Gutiérrez como posibles reemplazantes, ambos diputados. "En estos días lo vamos a estar resolviendo (el nombramiento del nuevo ministro), no tengo ninguna urgencia", aseguró Fernández.

Respecto a Losardo, quien era ministra desde que el Gobierno asumió el pasado diciembre de 2019, aseveró que quiere que "siga trabajando" con él. "No quiero que se vaya pero ella me ha manifestado su decisión", subrayó, al tiempo que señaló que "para alguien que no viene de la política, es desgastante" estar envuelta en situaciones como la que atraviesan el Ejecutivo argentino y la Justicia del país austral.