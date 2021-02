La Fiscalía de Venezuela informó este martes que investiga los asesinatos de dos mujeres, una de ellas menor de edad, ocurridos en el estado de Portuguesa, en el occidente del país caribeño.

El fiscal general venezolano, Tarek Saab, dijo en Twitter que fueron designados dos fiscales nacionales "para investigar y sancionar los repudiables crímenes de las jóvenes Eduarlis Carolina (Falcón) y Elyannis Martínez", cuyos cuerpos fueron hallados este martes en una zona despoblada del municipio Turén, parte del estado de Portuguesa. "Ambas fueron halladas con signos de tortura física en un terreno baldío. Habrá máxima justicia", añadió el fiscal en el mismo mensaje.

De acuerdo con los reportes de medios locales, Falcón, de 20 años, se encontraba desaparecida desde la mañana del lunes, cuando dejó su casa para ir al gimnasio. Su cuerpo, que presentaba signos de abuso sexual, fue encontrado cerca de un puente conocido como Las Marías.

El asesinato de Falcón se une al de la joven de 17 años Elyannis Martínez, quien desapareció el pasado domingo después de asistir a una iglesia evangélica de Turén. Las reseñas indican que su cuerpo fue hallado en un descampado de una zona conocida como La Misión, cercano a su sitio de vivienda, con signos de abuso sexual y tortura. Se cree que ambas murieron por estrangulación.

El Gobernador de la entidad, el chavista Rafael Calles, dijo en Twitter que no descansará hasta "que se haga justicia" por estos crímenes, al tiempo que se declaró "consternado" por el suceso. En tal sentido, señaló que dio "instrucciones a los organismos de seguridad para dar con el paradero del responsable o responsables" de los asesinatos. Calles también dijo que los crímenes ocurrieron contra tres mujeres, aunque no aclaró quien sería la tercera, que Saab no mencionó cuando informó que su despacho abrió una investigación.

En Venezuela perdieron la vida al menos 256 mujeres durante 2020 en hechos atribuibles a la violencia de género, de acuerdo con la organización Utopix, que recopila estos datos en vista del silencio informativo del Gobierno venezolano.