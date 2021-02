El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que no levantará las sanciones a Irán a menos que deje de enriquecer uranio, en un extracto adelantado de una entrevista que la cadena de televisión CBS transmitirá este domingo.

A una pregunta de la entrevistadora sobre si EEUU levantará primero las sanciones a Irán para conseguir que regrese a la mesa de negociaciones, Biden respondió con un tajante "no". Tras esa contestación, la periodista insistió en que si para que eso se produzca los iraníes deberían dejar de enriquecer uranio antes, a lo que el mandatario estadounidense asintió con la cabeza afirmativamente.

Bajo el acuerdo de 2015 con Irán, EEUU y otras potencias acordaron el levantamiento de las sanciones a la República Islámica a cambio de que limitara su programa nuclear, pero el expresidente Donald Trump retiró a su país del pacto en 2018 y reimpuso esas penalizaciones.

Irán empezó el mes pasado a enriquecer uranio a una pureza del 20%, cuando el acuerdo solo permite un nivel del 3,67%. Biden ha señalado que por el momento no tiene planes de que EE.UU. vaya a regresar a ese tratado.

Este domingo, el líder supremo iraní, Alí Jamenei, dijo que Teherán volverá al acuerdo nuclear con las potencias occidentales cuando EEUU levante las sanciones, en una reunión con comandantes y miembros de la Fuerza Aérea.

Durante la entrevista, Biden habló también de otro de sus grandes desafíos en política exterior, China. El mandatario indicó que todavía no ha hablado con su homólogo chino, Xi Jinping, porque no ha tenido motivo para llamarlo, aunque auguró que probablemente pase "más tiempo" con él que con ningún otro líder mundial. "Tuve 24, 25 horas de reuniones privadas con él cuando era vicepresidente (Biden fue vicepresidente del Gobierno de Barack Obama entre 2009 y 2017), viajé 17.000 millas con él (unos 27.358,8 kilómetros). Lo conozco bastante bien", subrayó.

Describió a Xi como un político "brillante" y "duro", sin un sentido de lo que es democracia: "Pero la cuestión es, y se lo he dicho todo el tiempo, que no necesitamos tener un conflicto, pero que va a haber una competición extrema", opinó Biden. "Y no voy a hacerlo de la manera que él conoce, y eso es porque él está mandado señales también -siguió-. No voy a hacerlo de la manera que (Donald) Trump hizo, vamos a centrarnos en las normas internacionales".

Las relaciones entre EE.UU. y China se enquistaron durante el mandato de Trump, quien comenzó una guerra comercial en marzo de 2018; confrontación que luego saltó también al plano diplomático y tecnológico, entre otros, y que fue exacerbada por la pandemia, de la que el expresidente estadounidense culpó a Pekín.