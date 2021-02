El tunecino Anis Amri, sospechoso de haber cometido el atentado de Berlín del pasado lunes, fue captado horas después del ataque por una cámara de vídeo vigilancia instalada ante una mezquita de la capital alemana. Amri ha sido abatido por la Policía de Milán durante un tiroteo.

La televisión pública rbb difundió las imágenes, en que se ve al joven, presunto yihadista de 25 años, en la puerta de ese centro, bajo vigilancia policial por ser un lugar de encuentro de la minoría radical salafista y sospecharse que se practica proselitismo yihadista.

Las imágenes corresponden a la madrugada del lunes al martes, unas ocho horas después del ataque, en que murieron doce personas y otras cincuenta resultaron heridas.

La citada cadena dispone asimismo de otras imágenes, correspondientes al 14 y el 15 de diciembre, en que se ve a Amri en la puerta de ese centro, del barrio berlinés de Moabit.

Según ese medio, el lugar fue objeto de un registro por parte de un comando especial de la Policía este jueves, cuestión no confirmada por las fuentes oficiales.

Hallazgo de huellas

El hallazgo de las huellas dactilares de Anis Amri en la cabina del camión del atentado de Berlín consolida las sospechas de que es el autor del ataque y mantiene en máxima alerta a la policía alemana, al seguir huido tres días después del mortal atropello.

Tras hallarse documentación a su nombre en la cabina del vehículo, el ministro de Interior, Thomas de Maizière, consideró ya a Amri "con alta probabilidad" el autor del atentado, en el que murieron doce personas, mientras la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) dictó una orden de prisión para el fugitivo.

La canciller alemana, Angela Merkel, visitó la central de la BKA para conocer de primera mano el estado de las investigaciones y confió en una "pronta detención" del sospechoso, a pesar de que los primeros registros no han dado resultados y de que no se ha practicado ninguna detención por el momento.

Según explicó una portavoz de la BKA, hoy se registraron los lugares en los que el sospechoso ha vivido, en Berlín (noreste) y en Renania del Norte-Westfalia (oeste), y también, tras recibir una pista, un autobús de línea en la localidad de Heilbronn, en el suroeste del país.

A lo largo de la jornada se sucedieron además múltiples informaciones y filtraciones no confirmadas, si bien las autoridades pidieron evitar las especulaciones y dejar trabajar a los investigadores, bajo presión ante la huida de un sospechoso al que creen "peligroso", "violento" y posiblemente armado.

Merkel ratificó su apoyo a las fuerzas de seguridad, recalcó los "notables esfuerzos" realizados en los últimos tiempos para afrontar mejor el "reto terrorista" y destacó el apoyo que está recibiendo de otros países que se han enfrentado a atentados en el pasado.

Tanto el ministro del Interior como el de Justicia, Heiko Maas, dejaron claro que lo prioritario es ahora encontrar al sospechoso y abogaron por abordar después las lecciones que se pueden desprender de este caso.

La biografía de Amri ha dejado entrever deficiencias en la lucha antiterrorista y en la cooperación policial internacional y ha abierto un debate sobre posibles fallos en la vigilancia de las personas potencialmente peligrosas.

Luego de dejar en libertad por falta de pruebas al primer detenido tras el atentado, un joven refugiado paquistaní, la policía de Berlín confirmó hoy que encontró la cartera con la documentación del tunecino el martes por la tarde, una vez que el camión fue retirado del lugar del ataque.

Se radicalizó al pasar por prisión

Fueron esos documentos los que convirtieron a Amri en el principal sospechoso, aunque el joven, que hoy cumple 25 años, se encontraba en las bases de datos de las fuerzas antiterroristas y había sido vigilado durante meses ante las sospechas de que podía tener intención de cometer un atentado.

Según informaciones de la edición digital de 'Der Spiegel', las fuerzas de seguridad pincharon sus comunicaciones y el joven llegó a ofrecerse como terrorista suicida, pero se trataba de mensajes en clave y no eran prueba suficiente para poder detenerlo.

Antes de que Alemania lo considerara "peligroso", ya había pasado por Italia, adonde había llegado en patera a la isla de Lampedusa como muchos otros solicitantes de asilo, según informó hoy la prensa italiana.

Allí cumplió cuatro años de prisión tras ser acusado de haber incendiado el centro de acogida en el que residía y de otros delitos, como robo, amenazas y agresión.

Cumplió cuatro años de reclusión en el cárcel y al salir no se pudo ejecutar su orden de expulsión a Túnez por problemas burocráticos, que se repitieron este año en Alemania cuando se le denegó el asilo y se decretó que debía abandonar el país.

Según los medios italianos, fue en prisión donde el joven entró en contacto con islamistas radicales.

El diario 'Süddeutsche Zeitung' reveló hoy que los investigadores creen que Amri podía haber planeado viajar a Siria para sumarse a las filas del grupo yihadista Estado Islámico (EI), que reivindicó el martes el ataque de Berlín, y que incluso el sospechoso tunecino se había entrenado para ello.

El debate abierto tras salir a la luz toda esta sucesión de informaciones se suma al acoso de la derecha radical a Merkel por su gestión de la crisis de los refugiados.

"Los valores de la democracia y del Estado de derecho están de nuestro lado", manifestó hoy la canciller, quien se mostró "orgullosa" de la serenidad con la que ha reaccionado la inmensa mayoría de los ciudadanos y defendió la necesidad de mantener una sociedad abierta, libre y solidaria.