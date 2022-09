Moda infantil: Estos son los básicos que necesitan para la vuelta al cole

Contenido ofrecido por:





Que sea ropa cómoda, funcional, resistente, combinable, fácil de lavar y planchar… ¿Qué buscas tú para el armario de los más pequeños? ¿Cuáles son los imprescindibles? ¿Qué prendas nuevas necesitan tus hijos? En estos días a todos los papás y mamás les surgen preguntas similares. Los niños crecen a toda velocidad y el cambio de temporada suele significar cambio de talla, así que es el momento de comprar.

Pero no se trata de comprar a lo loco sino de pensar qué vestuario precisan de verdad y cuáles deben ser sus características. Lo primordial es que sean prendas básicas, cómodas, que permitan a los pequeños moverse libremente y no les limiten en su intenso día a día. No buscamos prendas muy caras, pero sí de calidad y resistentes, idóneas para aguantar tanto trote sin problema y, claro está, que queden perfectas lavado tras lavado.

En la selección no pueden faltar camisetas o sudaderas de manga larga, tejanos, pantalones deportivos largos y vestidos. Tampoco parkas impermeables y otras prendas de abrigo perfectas tanto para los primeros días de otoño, cuando empieza a refrescar, como para el invierno.

Además, a la hora de escoger es importante también que sea ropa bonita, ropa que encaje con el gusto de padres e hijos. Dentro de las cosas que necesiten, podemos dejarles elegir, por ejemplo, el color, así fomentamos la capacidad de autonomía de los pequeños y nos aseguramos de que disfruten estrenando y luciendo su ropa nueva.

Hemos hecho un repaso y estas son algunas de las prendas básicas ideales para el curso 2022/2023.