Con la colaboración de





El poder de frenar las resistencias a los antimicrobianos está en nuestras manos. Cada año mueren en el mundo 700.000 personas a causa de las resistencias a los antimicrobianos (AMR: antimicrobial resistance) y en 2050 se estima que esta cifra aumente hasta los 10 millones, situándose por encima de las defunciones causadas por el cáncer1. Solo en España, cada año 35.000 personas pierden la vida por infecciones producidas por las Bacterias Multi Resistentes (BMR)2. Pero ¿qué son las resistencias a los antimicrobianos?, ¿cómo nos afectan? Y, sobre todo, ¿qué podemos hacer para frenarlas?

La resistencia a los antimicrobianos supone una de las principales amenazas para la salud a nivel global, ocasionando que las infecciones sean cada vez más difíciles e incluso imposibles de tratar1. La ausencia de antimicrobianos eficaces supone un obstáculo para algunos de los principales avances de la medicina moderna en el tratamiento de infecciones, especialmente durante cirugía mayor y quimioterapia contra el cáncer3.

Conscientes de este problema y en su compromiso continuado con la OMS, la compañía biofarmacéutica Pfizer, en colaboración con 8 de las principales sociedades científicas, asociación de pacientes e informadores de la salud de nuestro país, se suma a la Semana Mundial de la Concienciación sobre el uso de los Antimicrobianos a través de la campaña “The power is in our hands. Be a hero today and help save lives”, “El poder está en tus manos, sé un héroe hoy y ayuda a salvar vidas”, que busca fomentar la conciencia global y trasladar a los ciudadanos el importante papel que cada individuo juega frente a la AMR.

La educación ciudadana, el primer paso para minimizar el problema

Pese a que a la AMR supone un problema para la salud y el desarrollo3 solo el 52 % de la población a nivel mundial y el 35% de los españoles sabe lo que son. Sin embargo, una vez se les ha proporcionado la definición de estos términos, el 85% de los adultos las considera preocupantes. Estas cifras refuerzan la necesidad de cambiar la percepción global, y la urgencia de una estrategia conjunta para frenarlas3.

A través de esta campaña Pfizer anima a la población a tomar parte activa frente a las resistencias a los antimicrobianos adoptando medidas sencillas como el correcto lavado de manos, el uso respon-sable de antibióticos o la vacunación, las cuales están en nuestras manos3.