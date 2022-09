Los peligros de las inversiones virtuales

Cada vez se oye hablar más de los NFTs, ahora bien, ¿qué se esconde tras estas siglas? La definición técnica no es demasiado digerible. Sus siglas significan token no fungible, y aluden a una clase especial de token criptográfico que representa algo único.

Casi nos hemos quedado como antes, ¿verdad? En este artículo pretendemos ser especialmente didácticos y, al terminar, haber dejado claros los principales rasgos diferenciales del concepto. ¿Empezamos?

Qué son los NFTs

Para entender qué son los tokens no fungibles debemos adentrarnos en la órbita de las criptomonedas, pero no son ellas. Hablamos de representaciones inequívocas de activos, digitales o físicos, en la red blockchain.

Los NFTs utilizan idéntica tecnología que las criptomonedas, pero no se pueden dividir ni intercambiar. Sin embargo, sí coinciden con ellas en la posibilidad de comprarlos y venderlos. Una analogía útil para empezar a distinguir los NFTs de las criptomonedas es esta: si entendemos las criptomonedas como una reserva de valor —lingotes de oro—, un NFT sería una obra de arte —por ejemplo, Las meninas, de Velázquez.

Bienes fungibles y no fungibles

Conviene explicar la diferencia entre estos conceptos. Los fungibles son bienes que se pueden intercambiar, ya que su valor depende del número, el peso o la medida. Así, por ejemplo, nos da igual tener un billete de 50 euros u otro, su uso es indistinto. Además, cuando lo utilizamos se consume y dejamos de tenerlo.

Sin embargo, los bienes no fungibles tienen el valor por sí mismos, luego no pueden reemplazarse. No es igual el cuadro citado anteriormente, Las meninas de Velázquez, que otro titulado Las mininas y pintado por Blázquez. Ni siquiera una copia excelsa de la obra original adquiere un valor comparable.

Por ello, en términos de inversión y rentabilidad, la diferencia es clara entre las criptomonedas y las NFTs:

Al comprar o vender las primeras, igual que pasa con el oro, si aumentan los compradores, sube el precio. Y este baja al descender los interesados. En todo caso, se puede cambiar un lingote o una pepita por otro, no hay diferencia al respecto. Sin embargo, al comprar o vender NFTs son elementos únicos, cuyo valor solo depende de ellos mismos. Ni se pueden intercambiar ni modificar, porque no hay dos que valgan lo mismo. Piense en un joya única hecha en oro: su valor nunca será igual al de otra semejante, aunque sea parecida.

El valor que se asigna a estos NFTs depende del mercado. Es el que las personas deciden darle, igual que sucede con esas obras de arte empleadas como ejemplo. Son activos únicos y, por ello, se pueden adquirir a cualquier precio. Cuando los vendemos, nos desprendemos de ellos. Siempre podemos crear una copia, pero ya no será igual. Su valor será muy inferior.

Algunos ejemplos de NFT muy bien pagados son el primer tuit de la historia, el primer disco vendido como NFT —el grupo Kings of Leon— y los NFTs con momentos exclusivos de la industria cinematográfica de Hollywood.

El funcionamiento de los NFTs

Vivimos actualmente una época de gran popularidad de los tokens no fungibles. Se pagan cifras desorbitadas por algunos de ellos, por ejemplo 267.000 euros por una roca dibujada. ¿Cuánto tiempo perdurarán esos importes? ¿Aumentarán o disminuirán? No queda claro. Aunque considerando que se trata de un criptomercado incipiente, todo hace pensar que pueden ser inversiones muy rentables.

En la práctica, la situación es comparable a la de los mecenas y coleccionistas de arte clásicos. Cuando compran una obra de un talento novel, desconocen cómo evolucionará su valor. Cuando adquieren una creación afamada, el precio a desembolsar es alto y, posiblemente, hará que su valor final siga creciendo. Aunque siempre hay que asumir el riesgo de que no suceda.