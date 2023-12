Cómo los aficionados de la final de Copa del Rey se ‘convierten’ en árboles para reforestar Doñana

Una Ciudad del Fútbol sostenible y ejemplar

Como entidad corporativa, la RFEF también ha trabajado en estos últimos años para que su Ciudad del Fútbol de Las Rozas sea una sede sostenible y con trabajadores concienciados sobre la necesidad de reducir la huella de carbono. Actualmente, con la ayuda de Iberdrola, en su párking hay estaciones de carga eléctrica de vehículos y se han instalado paneles solares. Además, se ha suprimido casi en su totalidad el uso del plástico, por ejemplo, eliminando el uso de botellas de agua de plástico de un sólo uso por botellas permanentes individuales (personalizados con el nombre de cada trabajador) y por fuentes para rellenarlas. También se han tomado otras medidas como la de acoplar a los grifos reductores de caudal para ahorrar más de un 50% de agua y se ha iniciado un estudio para cambiar los campos de hierba artificial por otros más ecológicos, con medidas correctoras para evitar la contaminación de microplásticos.

Todas estas medidas han provocado, entre otras cosas, que la estación de reciclaje que se instalara hace unos años para los trabajadores ahora se use mucho menos porque no se genera tanto material para reciclar, todo se aprovecha más. En el futuro, La Ciudad del Fútbol de Las Rozas será sostenible o no será y esta mentalidad ha conducido a una colaboración especial de la RFEF con el Comité Olímpico Español en la medición de la huella hídrica -con el riego de sus campos- para buscar la sostenibilidad en este sentido.

Toda esta concienciación y las medidas verdes adoptadas en estos últimos años han situado a la RFEF en una federación líder en España en desarrollar estas políticas e internacionalmente en una de las que están situadas en el tren delantero. Aunque para ser la campeona del mundo en sostenibilidad, como con la Selección en el césped, la RFEF necesita el apoyo -e involucración- de toda la afición. En juego está la victoria más importante de nuestra vida, la de salvar el planeta.