Veolia impulsa la seguridad ambiental para las generaciones futuras

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Este año, Naciones Unidas promueve la acción climática en el Día Mundial del Medioambiente. El lema “Por el clima ya” nos invita a actuar unidos por un mundo que avanza hacia un cambio de paradigma mediante dos estrategias: la mitigación, para limitar el calentamiento global, y la adaptación para proteger a las personas y a los territorios.

Veolia, referente global en iniciativas para la transformación ecológica, trabaja en los ámbitos del agua, la energía y los residuos con el objetivo de descarbonizar, descontaminar y regenerar los recursos naturales, haciendo una clara contribución tanto en mitigación como en adaptación. En 2025, con un equipo de más de 18.000 personas en España, el grupo ha abastecido de agua a más de 13,5 millones de personas en más de 1.000 municipios, ha tratado 1.280.910 toneladas de residuos y ha contribuido a evitar la emisión de 363.440 toneladas de CO 2 equivalente.

Seguridad ambiental frente al cambio climático

Las soluciones de Veolia ofrecen seguridad ambiental a la ciudadanía en los territorios donde opera mediante tres ejes clave principalmente: garantizar la disponibilidad y calidad de recursos naturales esenciales como el agua; implementar una economía circular para dar una nueva vida a los residuos; y reducir la contaminación y descarbonizar para proteger tanto la salud humana como la actividad industrial.

Seguridad ambiental significa, por lo tanto, garantizar la disponibilidad de recursos esenciales para la vida cotidiana en cualquier circunstancia. El agua es vital para la agricultura y la alimentación; la energía, imprescindible para infraestructuras críticas como hospitales; y la gestión de residuos, fundamental para proteger la salud humana y ambiental.

Por ello, la compañía trabaja para seguir manteniendo sus servicios incluso en situaciones críticas como episodios de sequía o conflictos geopolíticos. Esto es fundamental para el bienestar de las personas y para la industria, la agricultura y las administraciones públicas, ya que los recursos naturales sustentan nuestro sistema económico y social, protegiendo la vida de las comunidades.

Centro de tratamiento de residuos de Veolia.

Veolia pone a disposición su capacidad operativa, conocimiento experto y tecnología consolidada para una gestión eficiente de los recursos naturales, generando de este modo un impacto positivo a nivel ambiental, social y económico.

Mitigación

La estrategia de mitigación consiste en reducir de forma significativa las emisiones de CO₂ y mejorar la huella ambiental mediante soluciones de eficiencia energética, valorización de residuos, recuperación de recursos derivados del tratamiento de aguas residuales o producción de energía renovable local.

En este ámbito, destacan algunos proyectos de la compañía, como Ecoenergies Barcelona, iniciativa pionera de recuperación y distribución de frío y calor para usos residenciales e industriales, llevado a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona a través de BSM.

Ecoenergies Barcelona.

Por otro lado, la compañía transforma residuos forestales, agrícolas y de podas urbanas en energía térmica y eléctrica integrando toda la cadena de suministro de la biomasa, desde el bosque hasta las instalaciones finales. Veolia también promueve la geotermia como una tecnología clave para la descarbonización, utilizando el calor del subsuelo para proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.

En el ámbito del reciclaje, destacan infraestructuras como la planta de Badajoz, especializada en reciclaje de PET de contacto alimentario, y la de Sevilla, en plásticos industriales, posconsumo y agrícola. Ambas han tratado 130.000 toneladas de plástico en 2025, dándoles una nueva vida.

Adaptación

Paralelamente, Veolia implementa soluciones integrales de adaptación para garantizar la preservación y disponibilidad de los recursos hídricos, tanto de fuentes convencionales como no convencionales, frente al cambio climático. La regeneración y reutilización del agua, la desalinización o la resiliencia de las infraestructuras son ejes fundamentales de esta estrategia.

La compañía es pionera en el modelo de ecofactoría, que transforma las antiguas depuradoras en infraestructuras generadoras de recursos y beneficios ambientales. En ellas, además de regenerar el agua para nuevos usos urbanos, agrícolas e industriales, se convierten los residuos en nuevos recursos, se produce energía renovable y se preserva la biodiversidad del entorno.

Ecofactoría BioSur en Granada.

La ecofactoría BioSur de Granada, que produce cerca de cuatro millones de kilovatios hora, es hoy un referente de autosuficiencia energética. La ecofactoría del Baix Llobregat en Barcelona puede llegar a producir, en un contexto de sequía, dos metros cúbicos por segundo de agua regenerada, destinados a usos tan diversos como la recarga de acuíferos, el riego agrícola y urbano o el abastecimiento industrial.

Ecofactoría Baix Llobregat en Barcelona.

Por otro lado, destaca la desalinización como una solución esencial para garantizar la continuidad del suministro, diversificando las fuentes de abastecimiento y protegiendo a las comunidades frente a sequías prolongadas. Las innovaciones de Veolia en este campo han mejorado la eficiencia energética un 85% y reducido un 90% los costes operativos.

Veolia demuestra que la seguridad ambiental es posible cuando innovación y compromiso dan lugar a soluciones que garantizan la disponibilidad de los recursos y la resiliencia de los territorios. Actuar por el clima es una responsabilidad compartida que Veolia asume cada día en beneficio de las comunidades del presente y del futuro.