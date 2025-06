Un futuro sin cigarrillos no es posible. ¿O sí?

Este tipo de afirmaciones en ocasiones terminan convirtiéndose en relatos asumidos por la mayoría. Gracias a la ciencia, podemos desmontar estos mitos arraigados en nuestra sociedad, como el hecho de que eliminar los cigarrillos no es posible. La innovación y la investigación son las palancas de cambio que pueden reinventar el futuro.

Mitos y realidad. El cigarrillo, un objeto del pasado

Frases como “las alternativas sin humo son lo mismo que los cigarrillos convencionales”, “el cigarrillo y los productos de nicotina son todos lo mismo” o “la nicotina es lo más dañino de fumar”, se han convertido en afirmaciones que impiden conocer el trabajo científico y el desarrollo tecnológico que hay detrás de los dispositivos que eliminan la combustión y, con ella, el humo.

Lo más importante es que estas afirmaciones se convierten en mitos y que los fumadores adultos, que de otra forma van a seguir fumando, tengan toda la información y la evidencia disponible para tomar decisiones informadas. No hay que olvidar que la mejor opción siempre es abandonar el consumo de tabaco y nicotina por completo.

Cada una de estas creencias tiene detrás una realidad basada en ciencia que las desmiente. Sabemos que el humo de un cigarrillo es lo más dañino del hábito de fumar, porque contiene un alto nivel de sustancias nocivas. De esta forma, si eliminamos la combustión, se elimina el humo y se reducen los niveles de sustancias químicas nocivas.

Por ello, las alternativas sin humo y sin combustión y los cigarrillos no son lo mismo. Porque, aunque ambos contengan nicotina, que es adictiva, lo que marca una total diferencia es el hecho de no quemar. Ahora bien, estos productos alternativos a los cigarrillos, que la ciencia demuestra que son una mejor opción que el cigarrillo, no son de riesgo cero y están destinado únicamente a adultos que de otra forma seguirían fumando.

Cambiar los estándares para ofrecer alternativas innovadoras

En base a esta realidad, compañías como Philip Morris decidieron hace más de 15 años centrar todos sus esfuerzos en el desarrollo de productos alternativos menos dañinos y, en última instancia, acabar con el cigarrillo de combustión para siempre.

Y esta misión no es solo una aspiración de la compañía, sino que ya es una realidad: a cierre del primer trimestre de 2025, más del 40% de sus ingresos netos totales ya provenían de su negocio libre de humo. Lo que les coloca un paso más cerca de su ambicioso objetivo de convertirse en una compañía mayoritariamente libre de humo para 2030.

Philip Morris ha pasado de ser una de las mayores compañías tabaqueras del mundo para convertirse en una compañía eminentemente de consumo y tecnología en cuestión de 10 años. Por ello, imaginar un futuro sin cigarrillos, es fácil.