Descubre 42 Madrid, una experiencia que te cambiará la vida y el futuro profesional

Lo primero que vi al entrar fue un gran cartel que decía “up to you”, y que define a la perfección la filosofía de 42: depende de ti. ¡Prueba, investiga, pregunta! Y créeme, una vez cruzas la puerta, notas un ambiente diferente, algo muy especial que sabes que te va a enganchar. A partir de ahí, nada defrauda.

Antes de vivir mi propia experiencia 42, me habían contado que este método de aprendizaje rompía con los esquemas y paradigmas de la formación convencional, porque se basa en trabajar por proyectos, y utiliza herramientas formativas como la gamificación y “el peer to peer” o aprendizaje entre pares, es decir, que los estudiantes aprenden unos de otros.

Además, sigue una filosofía centrada en “aprender a aprender”. ¿Sabes de qué se trata? Pues consiste en que cada estudiante desarrolle la flexibilidad y la capacidad de adaptación al mundo digital actual, nuevos lenguajes de programación, y no dejar de aprender, nunca. Es lo que se llama “lifelong learning” y que nos llevará, a ti y a mi, a actualizar nuestros conocimientos durante toda nuestra carrera profesional.

Una experiencia 42

He visto que 42 es una experiencia diferente para cada estudiante y representa una oportunidad distinta: reciclarte, buscar un trabajo mejor, formarte en programación para poner en marcha una startup, mejorar tu carrera laboral o simplemente dar rienda suelta a tu talento digital (este no es mi caso). Por eso, cada día también es distinto. El campus está abierto todos los días las 24 horas, y cada por lo que el horario lo puedes adaptar a tus circunstancias, porque el campus lo hacen los estudiantes.

Además de programar, puedes disfrutar de otras muchas experiencias: desde cursos de fotografía hasta desconectar tocando la guitarra, jugando a videojuegos o simplemente descansar en las zonas habilitadas para ello. Ten en cuenta, que el perfil de los estudiantes es muy variado, desde artistas, músicos, médicos, hasta programadores profesionales, y gente que compagina el campus con su trabajo o la universidad: más del 50% de los estudiantes no tenía ni idea de programación antes de llegar a 42, como es mi caso, y eso permite que todos aprendamos unos de otros, sobre todo tipo de habilidades y conocimientos.

En este campus el trabajo en equipo es muy importante. Yo he podido conocer a algunos estudiantes como Laura Gómez y Kevin Ríos, o a las aspirantes Isabel Mayoral y María Morales y su experiencia.

Descubriendo mi perfil digital

Aunque la formación dura una media de tres años, el programa formativo yo puedo elegir cada en función de mis intereses: videojuegos, aplicaciones móviles, Big Data, IoT, ciberseguridad o el Machine Learning, o combinar varias ramas.

Pero en el campus he podido ver que el hecho de aprender de los compañeros, y tener que sacar a delante un proyecto que está vivo, crea una comunidad muy fuerte entre los estudiantes. Todos me dicen que es una experiencia muy intensa, y así es. Laura, estudiante de 42, me dijo que el campus “no es solo un sitio al que vienes a estudiar, es tu segunda casa, aquí te pasas horas y conoces a la que va a ser tu segunda familia, que va a estar para ti no solo dentro del campus, sino que va a estar fuera y en todos los aspectos de tu vida al final”.

De su etapa “piscinera”, la prueba decisiva para entrar al campus que consiste en programar durante 26 días, Isabel me dice lo mismo, que lo mejor ha sido la gente, “he conocido gente maravillosa, estoy súper contenta, y el colaborar, hacer piña, estar todos juntos”.

Porque otra de las características de este método de aprendizaje es el fomento, de las “soft skills”, el trabajo en equipo, la creatividad, el esfuerzo, la superación, así como la curiosidad y la necesidad de buscar respuestas.

Cruzar la piscina

En mi búsqueda de respuestas, quise saber qué era la Piscina. Porque una vez que te apuntas en 42 Madrid, y consigues tu plaza en esta Piscina, pasas a ser aspirante y comienzas un período de adaptación a esta metodología tan especial. La piscina es la prueba decisiva para entrar a formar parte del campus de 42. Estás 26 días seguidos aprendiendo a programar y si la superas, pasas a ser estudiante definitivo de 42, con un camino de 3 años de media por delante lleno de retos e ilusiones que harán tu vida profesional mucho más accesible.

En este momento descubres si esta experiencia es para ti o no: este tipo de aprendizaje no es para todo el mundo ya que hay personas que necesitan ser guiadas, y otras en cambio prefieren trabajar en solitario. Para María Morales, aspirante a 42, me contó que lo más duro de esta etapa fueron los primeros días, porque no sabía dónde estaba, o cómo hacer las cosas, “estábamos un poco perdidos. Lo bueno es que tenía compañeros maravillosos y, al final, entre todos conseguimos sacar todo” me dijo. Es decir que seas como seas, el período de piscina es inolvidable y te cambia la vida. Aquí lo importante es “tirarse a la piscina”, es decir, atreverse.

Mujeres 42

¿Y cuál es la presencia de las mujeres en un campus de programación como este? Aunque todavía es baja, se sitúa por encima de la media de las carreras técnicas, con una participación del 18% frente al 12% aproximadamente en la formación reglada.

Sin embargo, las mujeres tenemos un papel muy activo, tanto que, por propia iniciativa se ha creado una asociación para dar visibilidad a las mujeres en el sector STEM, y desde la academia se organiza la semana de la mujer y otras actividades donde se da voz a referentes femeninos en el sector, y son líderes en su área.

Desde el campus buscan la inscripción y participación de las mujeres en la academia y fomentar las vocaciones tecnológicas con el fin de romper la brecha digital de género, y me han confirmado que reservan una cuota de plazas del 30% para las distintas piscinas que se celebran durante el año.

¿Pero qué es 42?

Campus 42 nació en Paris en 2013 con la idea de dar respuesta a la escasez de ciertos perfiles digitales y técnicos profesionales. Ya en 2019 llegó a España de la mano de Fundación Telefónica con el compromiso de desarrollar el talento tecnológico y apostar por una formación digital disruptiva y de calidad accesible a todos, para que nadie se quede atrás en el proceso de transformación digital.

Además del primer campus de Madrid, Fundación Telefónica ha puesto en marcha 42 Urduliz (Bizkaia) junto a la Diputación Foral de Bizkaia hace unos meses y, en breve, lo hará en Barcelona, con el Ayuntamiento y la Generalitat de Cataluña, y Málaga con el Ayuntamiento de la ciudad, que se suman a los 36 que hay abiertos y programados en todo el mundo: Ámsterdam, Tokyo, Bangkok, Adelaida, Sao Paulo, Quebec...

El campus es una oportunidad de hacer cosas. Tal y como me comentó Kevin Río, estudiante en el campus, “¿qué pasa si en vez de ser un usuario de las redes sociales eres tú el que las crea y las diseña? Creo que puedes cambiar tu vida puedes cambiar tu futuro, puedes cambiar incluso una generación”.

42 es una revolución que no para de crecer para dar respuesta a las necesidades del mercado laboral y preparar a la sociedad para las nuevas profesiones digitales y que cuenta ya con 14.000 estudiantes en todo el mundo. Es una experiencia que te cambia la vida y es una oportunidad laboral, y casi el sentido de la vida. Algo que hay que vivir.

No sé si lo mío finalmente es la programación, pero estoy segura de que lanzarte a esta piscina te cambiará la vida, y el futuro también. ¿Te atreves?

