Retos de la campaña de vacunación antigripal 21/22

Esther Alonso Vaquerizo





Comienza el invierno y, con él, la circulación de los virus respiratorios y el inicio de las campañas de vacunación frente a la gripe para proteger a la población. Este año 2021 se presenta como atípico, tras la escasa circulación del virus de la gripe la temporada pasada y la coincidencia de la vacunación de la gripe y de refuerzo frente a la COVID-19 en mayores de 65 años y otros grupos de riesgo. Para ayudar a responder a las preguntas de la población sobre la vacunación antigripal, Prensa Ibérica ha organizado una mesa de expertos, con el apoyo de Sanofi, en la que han intervenido tres profesionales de reconocido prestigio: José María Eiros Bouza, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario "Río Hortega" y director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid; Pepe Gutiérrez Rodríguez, coordinador asistencial del Área de Gestión Clínica de Geriatría del Hospital Monte Naranco de Oviedo y coordinador del Grupo de Trabajo de Infecciones y Vacunas de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología; e Isabel Jimeno Sanz, responsable del Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

La gripe puede ser más fuerte este año

Debido a los bajos niveles de transmisión del virus de la gripe registrados la temporada pasada, el hecho de que ya no haya confinamientos y que se hayan relajado las medidas de prevención vigentes durante el pico máximo de la pandemia del coronavirus, puede hacer que la temporada de gripe sea especialmente dura este año. Tal y como explica José María Eiros Bouza, “Aunque el comienzo, la duración y la intensidad de la gripe es impredecible, según monitorizaciones previas realizadas en Castilla y León, se puede observar que temporadas que han registrado poca actividad gripal, van seguidas de otras temporadas con mayor intensidad, donde la gripe empieza antes, dura más y, además, afecta a mayor número de personas”. En esta misma línea, Pepe Gutiérrez Rodríguez, subraya que, “aunque la poca extensión de la infección por gripe en la temporada pasada pueda hacernos pensar que la infección va a ser un problema menor este año, precisamente esa poca exposición de la población al virus puede incrementar la infección. Es una probabilidad y, por ello, no deberíamos relajarnos en el objetivo de vacunación. En la campaña 2020, pese a la alarma que se generó frente al coronavirus y pese a que se incrementaron las tasas de vacunación, sólo 8 comunidades autónomas incrementaron la tasa por encima de un 70% en mayores de 65 años. Como clínico y como persona que vive en esta sociedad, me gustaría hacer hincapié en que debemos de intentar seguir buscando tasas superiores al 75% en mayores de 65 años”.

No hay que caer en la comparación entre la gripe y la Covid-19, minusvalorando al primero de estos virus. La gripe es mucho más que una infección que te deja unos días en la cama, puede tener consecuencias cardiovasculares severas. Respecto a este tema, Isabel Jimeno Sanz, señala la importancia de relacionar gripe y eventos cardiovasculares: “Cuando tenemos una gripe, la posibilidad de tener un evento cardiovascular como puede ser un infarto, una arritmia o un accidente cerebrovascular, aumenta. Cabe recordar que este tipo de eventos se puede presentar en personas sin un historial previo de patología o pacientes con cardiopatías a los cuales debemos proteger, siendo el mejor mecanismo la vacunación”. Este tema es especialmente importante en el colectivo de los adultos mayores, en los que la infección por gripe puede causar la descompensación de diferentes patologías respiratorias o cardiovasculares, ocasionando ingreso hospitalario: “Es importante recordar que el hospital es una fuente de fragilidad en las personas mayores: dos de cada tres pacientes mayores de 75 años que se hospitalizan tienen una nueva incapacidad funcional en alguna de las actividades de cuidado personal durante la hospitalización y, en uno de cada tres esa incapacidad persiste al mes del alta. Si vacunamos de la gripe a este grupo etario evitaremos esa carga de discapacidad sobre-añadida que causa el ingreso hospitalario”, afirma el especialista en geriatría consultado.

En cuanto al coste económico y social que supone la gripe, el director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid añadió: “Según las cifras que publica anualmente el Instituto de Salud Carlos III, el 34% de los casos de gripe grave que son hospitalizados requieren asistencia en una unidad de cuidados críticos y de ellos fallecen un 12%. En cuanto al coste económico que produce esta enfermedad, estimamos que una temporada de gripe con actividad máxima puede ocasionar un coste de unos 56 millones de € por cada millón de habitantes. Trabajos de la UE de hace una década estiman que cada temporada de gripe supone aproximadamente unos 11.000 millones de € en el contexto de los países”.

Embarazo, Covid-19 y vacunación frente a la gripe

Los integrantes de la mesa coincidieron en afirmar la importancia de la vacunación de la gripe en embarazadas. “Las vacunas están indicadas en las mujeres embarazadas y contribuyen a para disminuir los efectos de la enfermedad sobre sí misma y sobre el futuro bebé”, declaró Gutiérrez Rodríguez. Tal y como señaló José María Eiros Bouza “Los estudios disponibles indican que la efectividad vacunal en embarazadas no es muy elevada en la vacuna antigripal. Sin embargo, es probadamente efectiva para prevenir la gripe en recién nacidos. La importancia de la vacunación del entorno de las embarazadas también fue tratada en el evento: “Cuando hay niños prematuros, por ejemplo, es importante que se vacunen los padres, los abuelos, los cuidadores, etc. Por eso, los ginecólogos, obstetras, médicos de atención primaria, personal de atención primaria, etc. deberíamos perder el miedo a aconsejar la vacunación de las embarazadas”, sostiene la especialista presente en la mesa.

A la pregunta de si es posible vacunar simultáneamente de la Covid-19 y de la gripe, los expertos presentes también estuvieron de acuerdo: “Cuando se empezó a vacunar de la Covid-19 se dijo que había que separarla de otras porque estábamos empezando a administrar una vacuna que conocíamos muy poco y las medidas de precaución eran mayores. Pero los estudios que hay ahora mismo ya demuestran claramente que no hay ningún problema en poner las dos vacunas a la vez”, afirmó la responsable del Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). “Es muy importante transmitir a la sociedad que se pueden administrar a la vez las dos vacunas, tan sólo hay que tener la apreciación de que deben ser administradas en sitios anatómicos diferentes”, afirmó Pepe Gutiérrez Rodríguez.

Respecto a la posibilidad de que la vacuna contra la Covid-19 proteja frente a la gripe y viceversa, los especialistas consultados coincidieron en admitir que una sola vacuna no cubre las dos patologías. No obstante, sí señalaron que la administración de vacunas continuadas puede contribuir a mejorar la respuesta del sistema inmune de los adultos mayores. En palabras del coordinador del Grupo de Trabajo de Infecciones y Vacunas de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología “Las personas mayores tienen un sistema inmune deprimido. Por eso su respuesta a la vacuna puede ser menos intensa con respecto a la de un adulto joven. Ahora bien, si a todas las personas mayores les vamos poniendo todas las vacunas que están indicadas de forma sistemática, ese estímulo continuo puede mejorar el sistema inmune en su conjunto”.

La duración de la inmunidad de la vacuna frente a la gripe también fue comentada por los expertos. El carácter cambiante del virus hace difícil determinar la capacidad de protección para una cepa de gripe concreta, si bien parece que la vacunación anual consecutiva mejora la inmunidad para responder mejor al año siguiente. “Es importante saber que el hecho positivo que representa para un ser humano vacunarse puede inducirle algunas mejoras en la respuesta inmunitaria- parte conocida y gran parte ignota-, frente a otros virus”, explicó José María Eiros Bouza.

La importancia de la vacunación anual

Según se señaló en la mesa de expertos, las vacunas son una de las herramientas de salud pública qué más han contribuido a aumentar la expectativa de vida del ser humano. “Vacunarse de la gripe disminuye la gravedad de la infección, el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte. Por ello, toda población susceptible de ser vacunada (no sólo hablamos de personas mayores, sino también de personas con otras patologías crónicas como diabetes, EPOC y cardiopatías), deben de vacunarse de la gripe” apuntó Pepe Gutiérrez Rodríguez. Por su parte, Isabel Jimeno Sanz puso énfasis en la importancia de la vacunación anual, fundamental en los colectivos vulnerables y, también, para el entorno de los mismos: “La vacuna de la gripe protege a las personas vulnerables de que sus enfermedades de base se agraven y que ingresen en el hospital (con todos los problemas que eso trae después), disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares con secuelas muy importantes y, por supuesto, el riesgo de muerte. Es importante que el entorno de esas personas se vacune para protegerlas. Es cierto que nos gustaría que la efectividad de la vacuna de la gripe fuera mejor, pero es bastante eficaz tal y como es, por eso nuestro objetivo es vacunar a todos nuestros pacientes susceptibles de recibir la vacuna antigripal”.

En su última intervención, José María Eiros Bouza subrayó las bondades de la vacunación: “Vivimos en un país donde hay disponibilidad de vacunas, donde el sistema sanitario es accesible. La vacuna tiene tantas bondades que resulta difícil entender que haya personas que no vean necesario vacunarse y no solamente por protección individual, sino por proteger a las personas de tu entorno y por proteger a la sociedad en su conjunto”, concluyó.