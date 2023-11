La herencia más valiosa, una infancia feliz

#LaHerenciaMásValiosa Testamento Solidario de Aldeas Infantiles SOS

Dejar parte de la herencia a una ONG como Aldeas Infantiles SOS es una tendencia que ha crecido en Europa en los últimos años y España no es una excepción. Cada vez son más las personas que, como Isabel, deciden dejar una huella positiva con su compromiso y su solidaridad no solo en el presente, sino también en el futuro de las próximas generaciones de niños y niñas.

Isabel Correa es maestra. A lo largo de toda una vida en las aulas ha aprendido a leer en las miradas de los niños y niñas. Miradas que hablan por sí solas y que muchas veces reflejan situaciones de vulnerabilidad y carencias a las que no se debe dar la espalda. Isabel quiere aportar su granito de arena para mejorar las cosas y por eso decidió incluir a Aldeas Infantiles SOS en su testamento. “Mi trabajo me ha enseñado a ver el lado humano de la vida, las aulas esconden muchas realidades que no podemos ni debemos obviar, realidades que nos hacen reflexionar, abrir los ojos y ser conscientes de que hay que ayudar a los niños y niñas que lo necesitan. No quiero que ningún niño o niña se quede atrás”, explica Isabel.

En España se firman más de 600.000 testamentos abiertos ante notario al año y cada vez son más las personas que deciden donar parte o la totalidad de su patrimonio a causas solidarias. En 2022 aumentó en un 9% el número de personas que anunciaron a las entidades no lucrativas haberlas incluido en su testamento con respecto al año anterior. En 2021, este crecimiento fue del 38% frente a 2020. Bien sea por la pandemia, por la incertidumbre que genera el futuro o porque tenemos más información al respecto, estamos cada vez más concienciados del gran impacto que nuestra generosidad puede tener en la sociedad.