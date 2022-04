El secreto para ahorrar hasta 38.000 € al solicitar una hipoteca

Contenido ofrecido por:





¿Hipoteca fija, variable o mixta? ¿A 10, 20 o 30 años? ¿Con qué banco? ¿Qué es la TAE? ¿Cuál es el porcentaje de financiación máximo que me pueden conceder como particular? ¿Cómo sé si mi banco me está dando la mejor oferta? Las dudas que pueden surgir a la hora de pedir una hipoteca son múltiples y más ahora que hay cierta incertidumbre económica derivada de la guerra ruso ucraniana, de la inflación y del aumento de los precios de la energía.

Pese a que formalizar una hipoteca parece una actividad cotidiana, encontrar la mejor oferta no es tarea fácil ya que nuestro banco no suele ser el que nos ofrece las mejores condiciones.

En Barcelona

Y es que entender la letra pequeña del sistema financiero puede ser un tanto complicado. A veces, escuchamos hablar de un tipo de interés determinado, pero no sabemos muy bien en qué se traduce esa cifra a nivel de ahorro económico. Por eso, en gibobs allbanks te lo ponen fácil: los usuarios que quieren comprarse una casa en Barcelona y que han hecho la simulación de su hipoteca en www.gibobs.com se podrían ahorrar con respecto a la media del mercado 108 € al mes, que son 1.292 € al año y que alcanzarían los 38.752 euros* durante los 30 años de media que dura una hipoteca.

Pero ¿cómo se consigue?

Debido al volumen de operaciones que gibobs allbanks gestiona, pueden obtener ofertas mucho mejores que las que recibe un cliente a nivel particular. Por no hablar de la comodidad que supone realizar todas las gestiones de forma online y en la mitad de tiempo.

Además, si estás pensando en comprarte una vivienda en otro municipio de Catalunya, también podrías beneficiarte de un ahorro importante a lo largo de la vida del préstamo. Esto es lo que te podrías ahorrar en otras provincias catalanas según las simulaciones realizadas en la web de gibobs allbanks:

si quieres comprarte una casa en Girona, podrías ahorrar 39.706 €

si tu próxima vivienda está en Tarragona, podrías ahorrar 28.738 €

mientras que los nuevos propietarios de Lleida se podrían ahorrar 24.913 €

Veamos además cuánto se podrían ahorrar de media los compradores de otras ciudades españolas en su hipoteca según las simulaciones realizadas en la web de gibobs allbanks:

si quieres comprarte una casa en Madrid, podrías ahorrar 43.482 €

si tu futura casa está en Valencia, podrías ahorrar 26.681 €

los nuevos propietarios de Málaga se podrían ahorrar 26.984 €

¿Quieres saber cuánto podrías ahorrarte en tu hipoteca con la ayuda de gibobs allbanks? Calcula tu hipoteca en su web de forma segura y confidencial.

Asesoramiento personalizado e independiente

En gibobs allbanks, tendrás a tu disposición a un asesor hipotecario dedicado a tu operación, que estudiará tu caso para entender tus necesidades y encontrará el producto financiero perfecto para ti. Trabajan con las principales entidades financieras del país, como el Banco Santander, EVO Banco o Banco Sabadell, pero también con otras entidades menos conocidas con ofertas hipotecarias muy atractivas. Y, al igual que su objetivo es que no pagues de más por tu hipoteca, tampoco quieren que pagues de más por tu servicio de asesoramiento, por lo que no te cobrarán nada, en ningún momento del proceso. Conseguir la mejor hipoteca del mercado no te costará nada.

Este importe será el mismo si ya tienes una hipoteca contratada pero quieres cambiar de banco para mejorar las condiciones que tienes actualmente. Es decir, para explorar tus opciones disponibles y realizar una subrogación de tu hipoteca que te permita ahorrar en tu cuota cada mes, no te costará nada.

Un modelo sostenible y accesible para todos

Cuando Óscar Bañó, exdirector global del área de riesgos en BBVA, y Jorge González-Iglesias, fundador de la empresa de carsharing Bluemove (ahora Ubeeqo) decidieron unir sus caminos profesionales, tenían claro que querían liderar un proyecto que permitiera mejorar la vida de las personas. Por eso, gibobs allbanks nace con la idea de hacer el sistema financiero más accesible para todos. Gracias a la tecnología innovadora de su plataforma, los usuarios pueden acceder a una serie de servicios financieros sin coste que les permiten averiguar, por ejemplo, cuál es su patrimonio real o la probabilidad de que un banco les conceda una hipoteca.

Y es que, de lo que se trata es que cada cliente reciba recomendaciones personalizadas que favorezcan su sostenibilidad financiera y que le ayuden a tomar las mejores decisiones. Prueba de ello son las hipotecas verdes que puedes contratar en su plataforma, que incluyen el coste de instalación de las placas solares dentro del préstamo. De esta manera, quieren conseguir que los clientes ahorren cada mes en la factura de la luz a la vez que convierten el parque inmobiliario español en ecopropiedades que cuidan del medioambiente.

Años de experiencia negociando con los bancos a tu disposición

En gibobs allbanks trabajan de forma conjunta con empresas de prestigio dentro del sector, como entidades financieras, inmobiliarias, promotoras o tasadoras, que harán todo lo posible para que estés feliz con tu hipoteca, ofreciéndote un servicio personalizado y de calidad. Todo ello con la tranquilidad de saber que tus datos están protegidos en todo momento y que solo tú puedes acceder a ellos. Tienes su compromiso de que nunca comercializarán con tus datos ni se los enviarán a terceros.

Como acabas de leer, la forma en la que contratamos nuestra hipoteca y gestionamos nuestras finanzas se ha adaptado a los nuevos tiempos y ya no debería costarte tanto esfuerzo y dinero. Únete a los miles de clientes satisfechos de gibobs allbanks y empieza hoy mismo a cuidar de tu salud financiera con una hipoteca a tu medida.

El equipo de asesores hipotecarios de gibobs allbanks puede ayudarte sin ningún coste a explorar todas tus opciones y a no pagar de más por la hipoteca.

* Datos basados en las simulaciones realizadas en gibobs.com desde mayo a julio de 2021. Los resultados de las simulaciones han sido obtenidos a partir de los datos que facilitan nuestros usuarios, por lo que no son una oferta de contratación ni son vinculantes. Las decisiones que se puedan tomar centradas en ellos, no son responsabilidad de Gibobs SL. La contratación de la hipoteca, así como sus condiciones finales, deben estar aprobadas siempre por el banco. Para más información, visita nuestra página web: www.gibobs.com.