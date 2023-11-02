Fibra, móvil, televisión y fútbol por solo 59€: Vodafone lanza su mejor oferta para amantes del deporte

Con el balón ya en juego, llega una novedad de Vodafone que promete agitar el mercado: fibra, móvil y fútbol bajo una fórmula distinta, con un plus de entretenimiento ya que también incluye Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime con un giro en el precio, que los aficionados están agradeciendo.

Fibra, móvil y fútbol + TV con Vodafone: ¿qué incluye la tarifa?

La cuenta atrás ha terminado y Vodafone entra en la competición con su nueva oferta. Un nuevo movimiento en fibra, móvil y fútbol que busca simplificar tu pantalla… y tu bolsillo. ¿La clave? No es solo fútbol.

Vodafone lanzó el pasado lunes 18 de agosto su nueva propuesta convergente para los futboleros y amantes del deporte. Incluye fibra óptica, dos líneas móviles ilimitadas, Vodafone TV con más de 80 canales, todo el entrenamiento con Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime y además el fútbol más deportes con el Plan Fútbol de DAZN y el Pack Deportes (LaLiga Hypermotion y Eurosport 1 y 2).

Y todo ello con decodificador 4K incluido para disfrutar del entretenimiento y el deporte con la máxima calidad visual.

Internet en casa y datos móviles

En cuestión de conectividad en casa y líneas móviles, el plan incluye fibra 600 Mb con router WiFi 6 incluido sin coste e instalación en 24/48horas según localización (con opción 1 Gbps durante 3 meses al mismo precio, según disponibilidad). Además, dos líneas móviles con datos ilimitados (los primeros 150 GB a velocidad 5G) y llamadas/SMS ilimitados.

Durante los 6 primeros meses el precio de todo es de solo 59 € al mes y se convierte en uno de los mejores planes convergentes con fútbol del sector telecomunicaciones español. Una vez pasado el periodo de promoción, el precio asciende a los 97€/mes, por lo que el ahorro anual es de más de 225 euros.

Vodafone TV con más de 80 canales + Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime

En TV, el paquete combina Vodafone TV con más de 80 canales junto a las cuatro plataformas de streaming más demandadas por los amantes del entretenimiento: Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime con acceso desde el decodificador 4K: una integración que facilita tener series, cine y entretenimiento centralizados en un único mando, sin cambiar de app ni dispositivo. ¡Y con más canales que la competencia!

Fútbol en Vodafone: Hypermotion al completo + 6 partidos de LaLiga EA Sports por jornada con DAZN

La novedad viene en el fútbol: incluye LaLiga Hypermotion al completo y hasta 6 partidos por jornada de LALIGA EA SPORTS con el Plan Fútbol de DAZN, además de otras grandes ligas y torneos internacionales disponibles en DAZN. También incluye Eurosport 1 y 2, con grandes citas de tenis, ciclismo y motor.

La operadora posiciona el nuevo plan de 59 € con Pack Deportes incluido. De forma adicional, medios especializados señalan que este Pack (que en condiciones estándar cuesta 6 €/mes) está a coste 0 durante 6 meses dentro de la oferta, y después recupera su precio habitual.

DAZN Plan Fútbol: qué competiciones puedes ver

Con DAZN Plan Fútbol (integrado en el pack de 59€), puedes ver 6 partidos por jornada de LaLiga EA Sports en 35 de 38 jornadas (siempre uno de Real Madrid o Barcelona) y otras competiciones como Premier League, Serie A, Bundesliga y Liga F, entre otras.

Ahorro frente a los paquetes “todo el fútbol”

Para quien prioriza precio y catálogo de entretenimiento, el precio de 59 €/mes de la nueva oferta de Vodafone (con 4 OTT + fútbol) se sitúa muy por debajo de los paquetes que incluyen “todo el fútbol” (LaLiga completa + competiciones europeas) de otros operadores: Orange publicita su oferta completa desde 121 €/mes, mientras que guías recientes sitúan Movistar en el entorno de 101 €/mes. La diferencia de coste mensual es notable, con más contenidos de ocio (4 plataformas) en el plan de Vodafone.

Cómo contratar la nueva oferta de fibra, móvil y fútbol de Vodafone

La contratación se realiza online en la web oficial de Vodafone España, con confirmación por email y cita de instalación. El técnico entrega router WiFi 6, SIMs y decodificador 4K.

Más información sobre precio y condiciones de la nueva promoción de fibra, móvil y fútbol en www.vodafone.es.