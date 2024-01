Conectar desde la tolerancia para construir desde la diferencia

Hay creadores de contenido a los que hay que conocer, y Pancha Sky es, sin duda, una de esas twitchers e influencers a las que hay que seguir la pista. Es capaz de crear y compartir desde la valentía de ser ella misma construyendo desde la diferencia y desde la experiencia de ser diferente.

Pancha Sky es una joven chilena, amante de internet y creadora de contenido en distintas plataformas como Twitch, Discord y Youtube. A sus 27 años, la nueva invitada de la iniciativa de Telefónica ‘Mejor Conectados’ se ha convertido en un referente por su labor divulgadora en internet, para las personas con neurodivergencia o con autismo, en especial para los adultos, ya que habla desde su propia experiencia.

Autismo en adultos: conectar desde el interior

Construir desde la diferencia es la base del proyecto más querido de Pancha Sky, su Taberna literaria, un servidor de Discord en el que ha creado una gran mesa de rol digital. Este espacio se nutre tanto de las ideas de la comunidad que ha conseguido construir, como de la creatividad de su creadora. Un lugar donde leer, jugar, comentar y, sobre todo, desmontar imágenes erróneas sobre el autismo.

Hoy día cuando se habla de autismo parece que se trata de algo infantil, que solo afecta a los niños. Y la sociedad se olvida de que esos niños, mañana serán adultos con autismo. Y es que porque “no nos curamos cuando crecemos”, tal y como comenta. Esto supone un reto para personas como ella, neurodivergentes, por eso insiste en visibilizar al colectivo y hablar sobre lo que es el autismo: “Un desafío para poder comunicar, para poder entender lo que estamos sintiendo, porque tenemos códigos distintos”.

Las personas neurodivergentes se “concentran más en el interior que en el exterior”, y tienen dificultades para sociabilizar, lo que se traduce en hipersensibilidad frente a lo que les rodea. Además, deben enfrentarse al hecho de vivir en una sociedad que sí puede enfrentarse a un niño, pero no está familiarizada en interaccionar con adultos con autismo. Y por eso, desde sus diferentes canales, trabaja para que la sociedad vea y entienda estas diferencias. Algo que, al final, le ayuda a conectar con un público que tiene esa misma iniciativa.

Crear contenidos valientes y originales

Como creadora de contenidos la originalidad sacrificada por la viralidad y destaca que “es una de las enfermedades que hoy día tenemos que sanar, como creadores de contenido, porque hoy día está todo saturado”. Por eso, ella prefiere “construir una identidad bonita de nosotros mismos y de la gente de nuestro alrededor, eso es lo que nos define, lo que conseguimos”.

Pancha Sky es consciente del hecho de que ser diferente en un mundo que premia lo normativo es muy complicado, y asume que muchos se conforman con “aquello que se repite y la mayoría está de acuerdo y cómodo con eso”. ¿Es eso negativo? No, sin embargo, ella apuesta no solo por ser diferente, también por no tener vergüenza de ser uno mismo, e “ir con valentía hacia el mundo y decir: este soy yo”.

Evitar la toxicidad en internet

A veces se habla de lo tóxico que es Internet. Pero, ¿por qué las personas siguen consumiendo contenido que no les hace bien? Para encontrar esos lugares positivos, Pancha Sky propone hacerse una pregunta muy simple: ¿alguien puede pensar parecido a mí? Para encontrar esos espacios positivos hay que salir a buscarlos. Y este es un paso que debe dar uno mismo. Para ello, cada persona tiene que analizar el contenido que consume y el efecto que tiene sobre sí mismo.

El objetivo es buscar aquello que aporte beneficios positivos, sin olvidar ser tolerantes, ya que para conectar ambas partes deben querer escuchar al otro lo que requiere un trabajo activo por ambas partes. “Internet es enorme, y tiene mucha libertad, y cuando viene alguien externo a decir que algo no le gusta, yo siempre digo, nadie les está obligando a estar acá. Somos súpercapaces de elegir qué queremos consumir”.

¿Qué es Mejor Conectados?

Mejor Conectados es una iniciativa de Telefónica para visibilizar talento e inspirar conexiones para que las personas se sientan capaces de lograr lo que se propongan. A través de historias que retratan a la perfección la idea de que “cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles”; que es la verdad universal sobre la que se construye Mejor Conectados.

El objetivo de Mejor Conectados no es otro que poner en valor el poder de las conexiones humanas: «Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas», afirma José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

«En Telefónica, creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas. Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo. Mejor Conectados quiere ser un lugar donde inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles», explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Marketing Global de Telefónica.

¿Qué podemos encontrar en cada apartado de la plataforma?

En el apartado ‘Inspírate’ encontramos historias que ponen de manifiesto que conectando con otros logramos cosas increíbles. Descubriremos qué conexiones hicieron posibles grandes logros y cómo de diferentes personajes como Rafa Nadal, el chef Ferrán Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o el exjugador de baloncesto Nacho Azofra. Además, también cuenta la historia de cómo el jugador de fútbol Keita Baldé se implicó en mejorar la situación laboral de los jornaleros durante la pandemia. De Discamino, una asociación para ayudar a personas con discapacidad a conseguir su sueño de hacer el Camino de Santiago. O, cómo el trabajo conjunto y la confianza del equipo de K4 fue el camino hacia la victoria.

Asimismo, junto a estos vídeos inspiradores, en Mejor Conectados podemos encontrar ‘Aprende’. Se trata de una serie de pequeñas “clases magistrales” en las que grandes figuras como Molo Cebrián, Marta Gilart, Gemita, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, María Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofrecen, en primera persona, consejos y reflexiones que nos pueden servir de inspiración y aprendizaje. En definitiva, para establecer mejores relaciones en nuestro día a día.