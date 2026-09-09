La Fórmula 1 impulsa una nueva oportunidad para Madrid

Contenido ofrecido por:





Cada Gran Premio de Fórmula 1 dura apenas un fin de semana, pero el impacto que deja en la ciudad comienza mucho antes. Hoteles completos, restaurantes llenos, desplazamientos, consumo en el comercio local, oportunidades de negocio y una proyección internacional difícil de igualar convierten a esta competición en un motor económico para las ciudades que la acogen.

Madrid está a punto de vivirlo. Del 11 al 13 de septiembre, la capital estrena el circuito de MADRING, lo que supone el regreso de la Fórmula 1 a la ciudad más de cuatro décadas después de la última carrera disputada en la capital, en 1981. Según las estimaciones del Ayuntamiento de Madrid e IFEMA, se espera que el evento tenga un impacto económico de unos 450 millones de euros y genere alrededor de 8.000 empleos directos. Además, se prevé la llegada de unos 120.000 visitantes, cerca de la mitad procedentes de fuera de la región. Este turismo tendrá un efecto directo en sectores como la hostelería, el comercio, el transporte o la oferta cultural. Estos datos revelan por qué la Fórmula 1, además de una competición deportiva, es una plataforma capaz de impulsar la economía de los territorios, atraer inversión y reforzar la proyección internacional de las ciudades que forman parte del calendario.

Dos décadas acompañando a la F1

Banco Santander ha acompañado esa evolución desde dentro. Cabe señalar que su historia con este deporte comenzó en 2007, coincidiendo con la estrategia de expansión internacional de la entidad financiera. Primero llegó el patrocinio de McLaren, con Fernando Alonso y Lewis Hamilton al volante; en 2010, la alianza con Ferrari, que contaba con el piloto brasileño Felipe Massa y con Fernando Alonso. Esta unión convirtió el rojo de ambas marcas en una de las imágenes más reconocibles dentro del campeonato.

Aquella presencia permitió al banco reforzar su notoriedad internacional y asociarse a valores como la innovación, el liderazgo y la excelencia tecnológica. Tras una etapa centrada en otros grandes patrocinios deportivos, Santander regresó en 2022 a la Fórmula 1 con un enfoque renovado y acompañando de nuevo a Ferrari. Después, llegó el turno para el patrocinio del madrileño Carlos Sainz.

Ese recorrido dio un nuevo paso en 2025 cuando Banco Santander se convirtió en patrocinador oficial global de la Fórmula 1. Una evolución que refleja cómo la relación entre la entidad y el campeonato ha ido creciendo con el paso del tiempo, hasta formar parte de un entorno que integra competición, innovación y experiencias para clientes. Y ahora, en 2026, como no podía ser de otra manera, se establece como Founding Partner del primer Gran Premio de España, que se disputa en Madrid.

Una oportunidad que trasciende el deporte

La Fórmula 1 vive uno de los momentos de mayor crecimiento de su historia. Según los los datos recopilados por Banco Santander, el campeonato reúne una comunidad de 827 millones de aficionados. El 43 % tiene menos de 35 años y el 42 % son mujeres, una evolución que refleja cómo la F1 ha conseguido conectar con nuevas generaciones y ampliar su influencia más allá del automovilismo.

Este cambio ha transformado el papel de las marcas y es que hoy, la presencia en la Fórmula 1 no se limita a un logotipo sobre un monoplaza. El campeonato se ha convertido en un espacio donde convergen la innovación, la tecnología, la sostenibilidad, el entretenimiento y las experiencias para los aficionados, creando nuevas formas de conectar con millones de aficionados en todo el mundo. En el caso de Banco Santander, esa estrategia se traduce en una presencia activa en algunos de los principales Grandes Premios de sus mercados estratégicos, como España, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil o México.

Su papel va más allá del patrocinio. La entidad contribuye a generar actividad económica, empleo, formación, atracción de talento y oportunidades para empresas locales en aquellos mercados donde la Fórmula 1 tiene una mayor presencia.

El regreso de la F1 a casa

La llegada del Gran Premio de España a Madrid representa mucho más que una nueva prueba en el calendario. Supone volver a casa ofreciendo la oportunidad de que la capital se consolide como uno de los grandes escenarios internacionales del deporte y de generar un legado económico y social que trascienda al fin de semana de la competición.

Para Banco Santander, Madrid es el lugar donde una historia construida durante casi veinte años en los principales circuitos del mundo encuentra ahora un nuevo capítulo en casa. Después de casi dos décadas acompañando la evolución de la Fórmula 1 por algunos de los circuitos más emblemáticos del mundo, la entidad actúa como facilitador del impacto real que el evento tiene en Madrid, reforzando la idea de que su presencia va mucho más allá de la visibilidad asociada al patrocinio y contribuye a generar oportunidades para la ciudad, las empresas y los miles de aficionados que cada año siguen el campeonato.