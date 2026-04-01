Valencia ha vuelto a convertirse en escaparate del talento, la innovación y el empuje empresarial de la Comunitat con una nueva edición de los Premios Sabadell 2026 , unos galardones que conceden Banco Sabadell y Prensa Ibérica para reconocer a compañías y referentes que destacan por su aportación al desarrollo económico, social y empresarial del territorio.

En esta edición, los premios distinguen trayectorias y proyectos que representan una forma de hacer empresa basada en la solidez, la innovación, la sostenibilidad, la proyección internacional y el compromiso con las personas. Desde grandes grupos industriales hasta compañías familiares, pasando por perfiles empresariales de largo recorrido, los galardonados de 2026 reflejan la diversidad y la fortaleza del tejido productivo valenciano.

Premio Empresa del Año: Nealis

Nealis ha sido reconocida con el Premio Empresa del Año por representar de forma ejemplar lo que hoy se exige a una gran compañía: solvencia, capacidad de innovación, impacto social y compromiso con el territorio.

Con raíces en Castellón y más de 150 años de trayectoria, la firma ha sabido evolucionar hasta convertirse en un grupo diversificado, integrado por más de 40 empresas, con más de 60 delegaciones, más de 7.000 profesionales y una facturación superior a 600 millones de euros. Todo ello, manteniendo su foco en actividades esenciales para la vida cotidiana, como el agua, el medioambiente, las infraestructuras y los servicios.

Su crecimiento, además, no solo se mide en dimensión, sino también en transformación. Nealis impulsa una gestión más sostenible de los recursos, da acceso al agua a más de 1,6 millones de personas, gestiona más de 300.000 toneladas de residuos y apuesta por la economía circular, la digitalización y la eficiencia en los servicios urbanos. A ello se suma su Nealis Innovation Hub, una ambiciosa plataforma orientada a desarrollar I+D, atraer talento e inversión y generar empleo de calidad desde la Comunitat Valenciana.

La compañía destaca también por su visión a largo plazo y por una cultura corporativa centrada en las personas. Mantiene 18 planes de igualdad activos, ha reforzado la presencia femenina en puestos directivos y proyecta seguir creciendo con nuevas inversiones, empleo y desarrollo tecnológico. En definitiva, Nealis es una empresa útil, moderna y con propósito, capaz de proyectar el nombre de la Comunitat Valenciana como referente de innovación, sostenibilidad y liderazgo empresarial.

Premio Empresario del Año: Adolfo Utor

El Premio Empresario del Año recae en Adolfo Utor, una figura que simboliza como pocas el liderazgo empresarial valenciano y su capacidad para generar industria, empleo y prestigio.

Bajo su dirección, Grupo Pamesa se ha consolidado como el primer productor cerámico de Europa y el quinto del mundo, con un peso decisivo en un sector estratégico para Castellón y para la economía de la Comunitat Valenciana. Ese liderazgo se traduce en resultados tangibles: en 2024 el grupo facturó 1.132 millones de euros, superó los 3.000 empleos y mantuvo un 99,2% de contratos indefinidos.

Pero, además de los números, Roig representa una manera de hacer empresa basada en la visión de futuro. El grupo sigue invirtiendo en innovación, en nuevas capacidades productivas y en transición energética, con adquisiciones, nuevos proyectos y medidas que ya evitan 23.600 toneladas de CO2 al año. Su perfil reúne tres virtudes poco comunes en un mismo empresario: liderazgo industrial, impacto real en el territorio y una mirada estratégica que combina competitividad y compromiso.

Premio Empresa Familiar: Inelcom

El Premio Empresa Familiar distingue a Inelcom, ejemplo de continuidad generacional, arraigo territorial y transformación empresarial.

Con 45 años de trayectoria y la familia Quilis al frente, la compañía ha sabido convertir una empresa de origen familiar en un grupo tecnológico con presencia en España, Alemania y Latinoamérica. Desde Xàtiva, Inelcom ha construido un modelo de crecimiento sostenido basado en la innovación y en el desarrollo de proyectos llave en mano en ámbitos como la electrónica, las telecomunicaciones y las infraestructuras.

El galardón reconoce precisamente esa capacidad para crecer e internacionalizarse sin perder la conexión con sus raíces. A ello se suma una visión empresarial que trasciende la actividad estrictamente económica, como demuestra también su compromiso con la cultura a través de la Colección Inelcom. En conjunto, Inelcom encarna lo mejor de la empresa familiar: estabilidad, identidad, evolución y vocación de futuro.

Premio Empresa + Sostenible: SP-Berner

SP-Berner recibe el Premio Empresa + Sostenible por haber convertido la sostenibilidad en un modelo industrial real, medible y competitivo.

La compañía, referente en producción y reutilización de plásticos, fabrica más de 20.000 toneladas anuales de plástico reciclado en su propia planta e incorpora ya material reciclado posconsumo y postindustrial en más del 40% de sus productos. Su objetivo es alcanzar una capacidad de 50.000 toneladas al año, reforzando así un esquema de economía circular poco habitual en su sector.

Ese compromiso también se refleja en el plano energético y operativo. Su planta fotovoltaica genera 5,6 millones de kWh anuales y evita la emisión de 1.500 toneladas de CO2, al tiempo que reutiliza aguas residuales en sus procesos productivos. No se trata de una acción puntual, sino de una estrategia sostenida y auditada: en 2025 reforzó la trazabilidad y reciclabilidad de su planta de Torrent con nuevas certificaciones y mantiene un plan de inversión de más de 100 millones de euros para ganar eficiencia, innovación y liderazgo en plástico sostenible en el sur de Europa.

Premio Internacionalización: Power Electronics

El Premio Internacionalización reconoce a Power Electronics, una compañía que ha hecho de la vocación exportadora una de sus grandes señas de identidad.

Nacida en Llíria, la empresa se ha convertido en una multinacional industrial capaz de competir en los mercados más exigentes del mundo. Actualmente cuenta con 22 filiales, más de 3.000 empleados y presencia operativa en más de 100 países, una dimensión exterior al alcance de muy pocas compañías valencianas.

Ese alcance internacional tiene una traducción directa en sus resultados. El grupo cerró 2025 con una facturación superior a 1.300 millones de euros y un EBITDA de más de 250 millones, con Estados Unidos como principal motor del crecimiento al aportar alrededor del 70% del negocio. A ello se suma su expansión en mercados estratégicos como Australia y Reino Unido, confirmando una internacionalización sólida, diversificada y sostenida.

Más allá de vender fuera, Power Electronics ha logrado situar tecnología industrial desarrollada desde la Comunitat Valenciana en el centro de la transición energética global, un mérito que justifica plenamente este reconocimiento.

Premio Empresa con Impacto Social: Aquaclean Group

Aquaclean Group ha sido distinguida con el Premio Empresa con Impacto Social por demostrar que el crecimiento industrial puede ir de la mano del valor social y del compromiso con las personas.

La compañía ha impulsado medidas concretas en el ámbito laboral y social que refuerzan su contribución al territorio. Destina el 80% de su presupuesto de formación a mejorar la empleabilidad interna, fija un salario mínimo en el grupo al menos un 15% por encima del SMI, promueve la conciliación de las familias monoparentales e incorpora a personas con discapacidad a través de centros especiales de empleo.

A ello se suma su apuesta por la cantera industrial de la comarca, con convenios de prácticas y formación dual junto a la UPV de Alcoy y distintos centros educativos, así como su colaboración con proyectos solidarios como los desarrollados con Novaterra, entidad que precisamente reconoció su compromiso con la inclusión social. No es casualidad que Interfabrics, cabecera de Aquaclean Group, haya sido distinguida también por ATEVAL por sus políticas de responsabilidad social. Su ejemplo demuestra que competitividad, empleo de calidad e impacto social pueden avanzar de la mano.

Premio Trayectoria: Agnès Noguera

El Premio Trayectoria distingue a Agnès Noguera, referente de un liderazgo empresarial sereno, sólido y de largo plazo.

Vinculada a Libertas 7 desde 1988 y consejera delegada desde 2004, Noguera ha guiado la evolución de un grupo fundado en 1946 que hoy combina actividad inmobiliaria, turística e inversión financiera, tres ámbitos especialmente exigentes que ha sabido gestionar con prudencia, diversificación y visión estratégica.

Los resultados más recientes respaldan esa trayectoria. En el primer semestre de 2025, la compañía elevó su cifra de negocio hasta 9,2 millones de euros, con un notable crecimiento del EBITDA ajustado y del beneficio neto, reflejo de una gestión consistente y resiliente. A su labor al frente de la empresa se suma además su papel como vicepresidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios, desde donde ha contribuido también a reforzar la voz y la competitividad del tejido productivo valenciano.

Su reconocimiento pone en valor una carrera construida desde la constancia, el compromiso y la capacidad de adaptación, manteniendo vivo el legado de una histórica empresa familiar valenciana y proyectándolo hacia el futuro.