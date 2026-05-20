La red empresarial aragonesa, clave del crecimiento y la competitividad del territorio

El próximo mes de junio, Zaragoza volverá a convertirse en punto de encuentro del tejido productivo aragonés con la celebración de una nueva edición de los Premios Empresa del Año, una cita que se ha consolidado como espacio de reconocimiento al esfuerzo empresarial y como foro de reflexión sobre el papel que desempeñan las compañías en el desarrollo económico y social del territorio. Para Banco Sabadell, formar parte de esta iniciativa supone reafirmar un compromiso que va mucho más allá de una fecha concreta: el de acompañar de manera constante a las empresas que impulsan el crecimiento de Aragón.

Aragón es historia, identidad y visión de futuro. Es una comunidad que ha sabido construir un modelo económico sólido a partir del trabajo bien hecho, la capacidad de adaptación y el arraigo al territorio. Su tejido empresarial combina tradición industrial, liderazgo logístico, fortaleza agroalimentaria y una creciente apuesta por la innovación y la tecnología. Desde empresas familiares con décadas de trayectoria hasta proyectos emprendedores que nacen con una clara vocación global, Aragón se ha convertido en un referente de equilibrio entre competitividad y sostenibilidad.

Que Zaragoza acoja de nuevo los Premios Empresa del Año no es casualidad. Es el reflejo de una realidad empresarial viva, diversa y preparada para afrontar los retos de un entorno cada vez más exigente. Y es también una oportunidad para reconocer públicamente el trabajo de quienes, con visión y determinación, generan empleo, invierten, innovan y contribuyen al progreso colectivo.

En Banco Sabadell entendemos la banca como una actividad estrechamente ligada a la economía real. Nuestro papel no se limita a ofrecer productos financieros; consiste, ante todo, en acompañar a las empresas en cada etapa de su desarrollo, aportando cercanía, conocimiento y soluciones adaptadas a su realidad. Ese acompañamiento se construye sobre relaciones estables y de confianza, basadas en la escucha activa y en el conocimiento profundo de cada proyecto empresarial.

Cada compañía cuenta con un gestor especializado, que conoce su sector, su contexto y sus objetivos, y que actúa como interlocutor único a lo largo del tiempo. Este modelo nos permite anticiparnos a las necesidades de las empresas y ofrecer respuestas ágiles en un entorno marcado por la incertidumbre y la volatilidad. La financiación sigue siendo una palanca clave para el crecimiento, y por ello trabajamos para proporcionar soluciones flexibles, rápidas y con condiciones estables que aporten seguridad y visibilidad a las compañías.

La transformación digital ha abierto nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia y la competitividad, pero también ha introducido riesgos que no pueden ignorarse. La ciberseguridad se ha convertido en un elemento crítico para la continuidad de los negocios. En Banco Sabadell estamos desarrollando soluciones específicas para proteger los datos, las operaciones y los activos digitales de las empresas, ayudándolas a reforzar su resiliencia frente a posibles amenazas y a garantizar la continuidad de su actividad.

La digitalización también es sinónimo de eficiencia operativa. Por ello, seguimos impulsando el desarrollo de canales digitales y servicios de autoservicio que facilitan la gestión diaria de las empresas, siempre complementados con el asesoramiento experto y el trato personal cuando es necesario. A ello se suman servicios especializados como la valoración de carteras de deudores o los seguros de cobro, herramientas clave para una gestión financiera más sólida y predecible.

El tejido empresarial aragonés destaca, además, por su diversidad sectorial. Aragón es industria, es logística, es agroalimentación, es energía y es innovación. Cada uno de estos ámbitos presenta necesidades específicas que requieren un profundo conocimiento y una propuesta de valor diferenciada. Desde Banco Sabadell apostamos por la especialización sectorial como vía para aportar soluciones reales y adaptadas a cada actividad.

El peso del sector industrial, la capacidad exportadora de las empresas aragonesas, el papel estratégico de la logística o la relevancia del sector agroalimentario son ejemplos de una economía bien diversificada y con una clara orientación al largo plazo. Acompañar a estas empresas implica comprender sus ciclos, sus retos y sus oportunidades, y estar a su lado en los procesos de inversión, modernización e internacionalización.

Nuestra presencia en Aragón es una historia de compromiso continuado. Conocemos el territorio, su realidad empresarial y sus desafíos, y ese conocimiento se traduce en una propuesta que va más allá de la financiación. Las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de la economía aragonesa: generan empleo, fijan población y contribuyen a vertebrar el territorio. En Banco Sabadell mantenemos una relación especialmente estrecha con este segmento, al que consideramos estratégico.

Las empresas son el verdadero motor de la economía y, especialmente en Aragón, representan un ejemplo de esfuerzo, resiliencia y capacidad de adaptación que merece ser reconocido y acompañado.

En un mundo cada vez más digital, seguimos defendiendo el valor del trato personal, de la proximidad y de las relaciones de confianza. La tecnología es una herramienta imprescindible, pero son las personas quienes marcan la diferencia. Y en Aragón, esa cercanía es clave. Estamos aquí, compartiendo retos y oportunidades, construyendo relaciones duraderas con quienes hacen empresa desde el territorio.

Los Premios Empresa del Año representan, en este sentido, mucho más que un reconocimiento. Son una oportunidad para poner en valor trayectorias inspiradoras, para compartir experiencias y para reforzar una comunidad empresarial que avanza unida. Desde Banco Sabadell entendemos estos premios como una extensión natural de nuestra manera de estar en Aragón: cerca, comprometidos y con vocación de largo plazo.

Aragón ha demostrado su capacidad para crecer, adaptarse y mirar al futuro con confianza. Desde Banco Sabadell seguiremos a su lado, escuchando, acompañando y ofreciendo respuestas eficaces. Porque apoyar a las empresas no es solo una actividad financiera: es una forma de contribuir al desarrollo económico y social del territorio. Y ese compromiso, en Aragón, es firme y duradero.

Mi más sincera enhorabuena.