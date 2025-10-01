Premios Empresa del Año Banco Sabadell: Distinción al compromiso y la excelencia empresarial de la Región

La Opinión reconocerá la labor del tejido empresarial en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell el 16 de octubre en el salón de celebraciones Promenade.

Texto: La Opinión de Murcia

Llega la gran cita empresarial del año convocada por La Opinión de Murcia. El mundo económico y social murciano se reunirá el próximo jueves, 16 de octubre, a partir de las 19.30 horas en el salón de celebraciones Promenade, para celebrar la gala de los Premios Empresa del Año Prensa Ibérica - Banco Sabadell 2025.

Un acto que será el gran punto de encuentro anual del sector empresarial e industrial murciano, y durante el que se hará entrega de los galardones a los vencedores de los Premios Empresa del Año y al Empresario del Año, cuyos nombres se desvelarán durante la gala.

También durante el evento se reconocerá la gran labor de otras importantes compañías autonómicas mediante los premios Empresa Familiar, Premio Empresa + Sostenible, Premio Empresa Mejor Trayectoria Empresarial, Premio Empresa +Internacional, el Premio Empresa +Impacto Social, además del Premio a la Mejor Startup, elegido este último por votación popular.

El jurado

El jurado que otorga los premios está conformado por diferentes personalidades del ámbito socieconómico de la Región de Murcia, todas ellas de reconocido prestigio y trayectoria. Se trata de Ana Enriqueta Losantos, secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social; Valentín Izquierdo, vicesecretario de la Cámara de Comercio de Murcia; Joaquín Longinos, vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura de la Universidad de Murcia; Ramón Madrid, Decano del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia; Raúl Colucho, vicepresidente de Amefmur; David Conesa, director de Comunicación del Grupo Orenes; Gloria Abellán, directora regional de Murcia de Banco Sabadell; y José Alberto Pardo, director del Diario La Opinión.