No tener prisa es la clave para disfrutar de las ventajas de la banca online

Aunque muchas personas todavía tienen cierto respeto a navegar por internet o utilizar la banca online, las ventajas que ofrece el entorno digital son muchas, por eso, el experto en economía y en empresa nos da las claves para hacerlo con seguridad y confianza. “Ganar seguridad y confianza en este terreno es posible y, en muchas ocasiones, depende más de fijarnos en detalles y de usar el sentido común que de ser auténticos expertos en lo digital”, expone Xavier Puig.

Usar el sentido común

Para poder disfrutar de las ventajas de navegar por internet y evitar caer en alguna trampa o fraude es importante no tener prisa. “En ocasiones, con el estrés del día a día, las prisas nos llevan a no ser prudentes y no aplicar el sentido común, y eso hace que no nos fijemos bien en los detalles”, explica Xavier Puig.

Y es que, es importante saber que, si nuestro banco nos contacta a través de email o por teléfono, nunca va a pedir datos confidenciales o contraseñas. Es importante revisar el remitente que, muchas veces en caso de estafa, aparece con alguna letra alterada. Siempre hay que fijarse en el que nombre no sea un código de números sin sentido y que el dominio asociado corresponda exactamente al de tu banco. “El factor humano es clave en los ciberataques. Por eso, los expertos recomiendan adoptar buenas prácticas digitales”.

Pero también puede ocurrir que en caso de fraude se suplante directamente al remitente, por eso también hay que fijarse en el mensaje. “Ante la duda, no debemos clicar ningún enlace, ni abrir ningún archivo adjunto, ya sea por correo electrónico o por sms”, manifiesta el experto.

No todas las personas tienen la misma soltura en el entorno digital, en caso de duda es mejor contactar con nuestro banco

Si aun así hemos caído en la estafa, ya sea que hayamos tecleado nuestros datos bancarios o hayamos clicado en un enlace o archivo adjunto, “debemos ponernos en contacto con nuestro banco para bloquear nuestras credenciales de acceso a la cuenta y a las tarjetas”, recomienda Xavier Puig.

Cuidar los detalles y ser precavido

Cuando estamos en entornos digitales es importante tomar precauciones para navegar con seguridad. De la misma forma, un mago debe estar atento y ser precavido, por eso nunca cuentan sus secretos. El Mago Pop siempre consigue que sus shows sean nuevos y sorprendentes pero su secreto está en “poder adelantarte a los fallos que puedan surgir con miles de horas de ensayo. Hay que intentar que no falle nunca o casi nunca”.

Si quieres ver el capítulo de ‘Mucho por hacer’ con El Mago Pop como protagonista puedes hacerlo aquí.

Banca sostenible

El programa de cultura financiera de CaixaBank, ‘Mucho por hacer’ reúne a líderes de diferentes ámbitos, como la cultura, el deporte o la gastronomía, entre otros, para destacar desde su experiencia personal la importancia de conceptos financieros como el emprendimiento, el ahorro o la inversión. Por el programa ya han pasado personalidades como Alexia Putellas, Antonio Banderas, Miguel Ángel Muñoz o Pablo López. Estas experiencias se complementan con la ayuda de un experto/a en finanzas, quién explica en detalle conceptos clave sobre las distintas temáticas financieras.

