El nuevo Kia Sportage, un superventas que ofrece todo lo que esperas de un SUV

Texto: Francesc Branchat

Fabricado en Europa, el Sportage es el vehículo más vendido de Kia, con más de 7 millones de unidades entregadas. Ahora se renueva con numerosas mejoras en diseño, innovación, tecnología y comodidad para establecer una nueva referencia en el competitivo segmento de los SUV compactos.

La filosofía de diseño «Opposites United» de Kia confiere al Sportage un nuevo y llamativo aspecto. Las superficies suaves y tersas se combinan con formas robustas y una planta imponente. Equipa nuevos paragolpes, iluminación LED Star Map, la distintiva parrilla Tiger Nose de Kia y nuevos diseños de llantas, con versiones exclusivas de 19 pulgadas para el GT-Line.

Elegante y minimalista

El espacioso interior de este superventas ofrece múltiples novedades. El volante presenta un nuevo diseño de dos radios y el salpicadero ha sido actualizado, con salidas de ventilación ocultas que generan un acabado elegante y minimalista. Creada con elevado porcentaje de materiales reciclados, la nueva tapicería de los asientos añade mayor comodidad y, en el GT-Line, puede ser de cuero sintético y ante.

Un flexible maletero ofrece más de un metro de espacio para las piernas de los pasajeros de la segunda fila. La capacidad de carga, de hasta 587 litros, se amplía hasta 1.776 con los asientos de la segunda fila abatidos. El suelo del maletero de doble nivel, disponible en las versiones MHEV y HEV, ofrece una gran versatilidad para transportar objetos.

Conectividad y facilidad de uso

El nuevo Sportage equipa el Connected Car Navigation Cockpit formado por dos pantallas panorámicas curvas de 12,3 pulgadas y un nuevo head-up display de 10 pulgadas. Todas las funciones y la información son muy accesibles y se ven fácilmente, incluidos los sistemas de asistencia a la conducción, el infoentretenimiento y las indicaciones de la ruta.

La conectividad y las opciones integradas mejoran con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Kia Connect y las actualizaciones remotas OTA permiten acceder a funciones y servicios específicos, comprobar las cerraduras del vehículo, planificar rutas, etc. La plataforma Feature-on-Demand permite añadir juegos, YouTube, otros servicios de streaming y diseños para la pantalla de infoentretenimiento.

A través del sistema Kia In-Car Payment, el conductor puede pagar el estacionamiento en la vía pública desde su automóvil, mientras que el punto de acceso Wi-Fi disponible conecta hasta cinco dispositivos a Internet con 4G LTE. El sistema Connected Routing calcula la ruta óptima utilizando información de tráfico en tiempo real y prevista, basada en datos históricos.

La Digital Key 2.0 ofrece acceso al vehículo mediante dispositivos inteligentes y el audio disfruta de un sistema premium Harman Kardon. Para facilitar la tarea al conductor, debajo de la pantalla multimedia se encuentra un panel táctil multimodo intuitivo, para el sistema de audio y climatización. Además, la cámara de visión periférica de 360 grados 3D ofrece una vista panorámica del entorno y en la bandeja superior se encuentra una base de carga inalámbrica.

Propulsión electrificada

El nuevo Sportage ofrece una completa gama mecánica electrificada, con sistemas de propulsión híbridos (MHEV, HEV, PHEV). El rango de potencias parte de los 136 CV del diésel CRD-i, hasta los 239 CV de 1.6 HEV.

Los híbridos e híbridos enchufables estrenan una nueva generación de cajas de cambio y, entre las nuevas configuraciones, hay una versión PHEV con tracción delantera y un nivel de equipamiento estándar. Además, se mantienen en la oferta versiones de tracción 4x4.

El Sportage está equipado con sistemas avanzados de asistencia a la conducción, incluyendo frenado de emergencia automático, con detección de peatones, ciclistas y vehículos. La Asistencia de conducción en carretera utiliza una cámara frontal, sensores de radar y datos de navegación para ayudar a mantener una velocidad y una distancia predeterminadas. El sistema también puede ayudar con el control del volante al cambiar de carril y con la asistencia de maniobra evasiva.