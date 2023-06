¿Cómo organizar nuestra casa para la llegada de un bebé?

Contenido ofrecido por IKEA

Los millennials nos encontramos diferentes obstáculos a la hora de emanciparnos y, una vez emancipados, nos encontramos otro a la hora de ampliar la familia. ¿La razón? El precio de la vivienda y el tamaño de las casas a las que podemos aspirar. Según los últimos datos del INE, el 14% de la población española entre 16 a 74 años teletrabaja actualmente. Esto supone 3,3 millones de personas. Esto ha provocado que muchos tengamos que adaptar una estancia de nuestro hogar a un espacio para desempeñar nuestra actividad profesional. Teniendo en cuenta los datos de Idealista del precio por m2 de mayo en 2023, en la Comunidad de Madrid está a 15,1€/m2 o en Cataluña 14,9€/m2, lo que supone que tengamos que hacer malabares para conseguir un hogar en el que quepa una familia entera y, ¡trabajando desde casa!

Un hogar consciente

Que los precios se han disparado no es ningún secreto y es algo que nos preocupa a todos. Un estudio realizado por McKinsey ha revelado que el 95% de los consumidores ha percibido un cambio en los precios de consumo. Por eso, realizar una “compra inteligente” es más importante que nunca. Desde IKEA utilizan el concepto “Value For Money” precisamente para denominar a una compra inteligente en la que el consumidor compense lo que está pagando por el producto versus lo que el producto en sí le reporta.

Así que con el precio del metro cuadrado por las nubes y conscientes de que el acceso a una vivienda en propiedad se convierte en una utopía, hay que dar rienda suelta a la imaginación para convertir nuestra casa de 2 habitaciones (con suerte 3) en un espacio donde poder teletrabajar, crear un espacio para nuestros hijos, convertirnos en unos cocinillas y, sobre todo, encontrar nuestro refugio.

¿Cómo realizar una compra inteligente?

Tras mucho sopesar y hacer números, muchas parejas deciden embarcarse en el mundo de la maternidad/paternidad. Y ahora llega el momento complicado porque la llegada de un nuevo miembro a la familia nos puede embriagar y convertirnos en compradores impulsivos, pero tenemos que pararnos a analizar qué necesitamos y cómo podemos optimizar el acondicionamiento de la nueva habitación, sin dejar de lado la calidad, la sostenibilidad y todo ello a un precio asequible. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos que estamos haciendo una compra inteligente?

Identificar una necesidad

En primer lugar, hay que tener clara cuál es nuestra necesidad. Así evitaremos comprar de forma impulsiva y adquiriremos aquello que realmente nos solucione un problema. Por ejemplo, a la hora de comprar una cuna, podemos buscar opciones que además de permitir que nuestro bebé duerma con total seguridad, le acompañe durante su crecimiento quitando uno de los laterales. Por ejemplo, la cuna evolutiva GULLIVER es ideal para nuestro bebé durante sus primeros años optimizando de esta forma la inversión. La cuna la podemos acomodar con el colchón KRUMMELUR.

Comparar precios y características

Buscar por internet diferentes opciones antes de realizar una compra nos ayudará a conocer las funcionalidades, las medidas, comparar precios... De esta forma evitaremos comprar algo que no necesitemos o que nos arrepintamos después de comprar algo porque no queda bien en el espacio o no cumple la función que queríamos. Por ejemplo, el sillón de lactancia es algo que durante muchos meses nos acompañará a diario, pero luego tendremos que buscarle un nuevo emplazamiento por lo que debe ser lo suficientemente versátil. Tenemos que pensar bien los colores, los materiales, si queremos que sea mecedora… Buscar y comparar nos ayudará a hacer una compra inteligente. Por ejemplo, la mecedora POÄNG cuenta con un diseño atemporal y lleva el confort y la flexibilidad a nuevos límites. Una vez terminado el período de lactancia, quedará ideal en el salón.

Establecer prioridades

Eso nos ayudará a identificar qué necesitamos primero y qué requerirá mayor inversión. Muchos hogares quizás no puedan amueblar la habitación del bebé al completo desde el primer momento y tengan que ir haciéndolo a poco. Y aunque nos encantaría tenerlo todo antes de la llegada del bebé, por nuestra situación quizás tengamos que saber qué necesitamos antes. Por ejemplo, un básico es el cambiador/cómoda SUNDVIK para poder cambiar al bebé. Este mueble ofrece una solución práctica para tenerlo todo a mano, desde los pañales hasta la ropa. Y cuando el bebé crezca, plegando y fijando el ala del cambiador, tendrán una cajonera. Con está cómoda podremos aplazar el momento de comprar un armario.

Un espacio para los cuentos de hadas y el relax.

Comprobar que calidad y funcionalidad van de la mano

A la hora de amueblar la habitación del bebé tendremos que decidir a qué productos dedicaremos una mayor inversión, por ejemplo el cambiador/cómoda SUNDVIK o la cuna evolutiva GULLIVER están fabricados con madera maciza, un material duradero, bonito y sostenible. Sin embargo, si lo que buscamos es una estantería para colocar peluches o juguetes en el cuarto de nuestro hijo, podremos encontrar productos a precios más asequibles como el estante de pared LACK.

Escoger muebles versátiles o modulares

Con un bebé muchas veces compramos muebles para una función concreta, pero según va creciendo dejamos de necesitar el mueble para la misma función. Si elegimos muebles modulares podremos recolocarlo y seguir utilizándolos con el paso de los años como la estantería KALLAX, uno de los básicos en cualquier hogar. Los hay de diferentes módulos y puedes colgarlo en la pared o en el suelo, y con las cajas en diferentes colores como DRÖNA o cestas KNIPSA parecerá un nuevo mueble cada vez que quieras redecorar la habitación.

También es muy útil para las habitaciones infantiles la gama TROFAST que con sus estructuras de madera y cajas de plástico ligeras permiten que los niños puedan meter, sacar o cambiar de sitio sus juguetes, lo que les ayudará a ser más responsables.

Y, por supuesto, no olvidarnos de la sostenibilidad.

Cada día es más importante asegurarnos de que hacemos compras responsables con el planeta y con las personas que fabrican los productos. Por un lado, pensando en el planeta y en no derrochar los recursos con los que contamos, pero, también desde un punto de vista más práctico, hay que saber si el producto que me estoy comprando me ayudará a ahorrar en mi día a día.