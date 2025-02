“Efecto pintalabios”: Cómo amueblar y decorar tu casa con poco dinero y que te quede de revista

Contenido ofrecido por IKEA

¿Sabías que durante la Gran Depresión en Estados Unidos, entre 1929 y 1933, aumentó la venta de pintalabios? Lo mismo ocurrió en plena II Guerra Mundial, con la caída de la Bolsa en 2008 o tras los atentados terroristas del 11S. Este fenómeno, acuñado como “efecto pintalabios” (“The Lipstick effect”, en inglés), no es casualidad y alude al hecho comprobado de que, en situaciones de incertidumbre, crisis o inflación, los consumidores aumentan el gasto en “pequeños lujos” para verse y sentirse mejor.

Esto ocurre en el campo de la belleza, donde esa barra de labios puede ser el acercamiento más asequible al lujo, pero también es extrapolable a otros ámbitos, como nuestro hogar. Porque, con el IPC sin darnos tregua, el paro, el precio de la vivienda, la subida de impuestos… quizá no muchos podamos incluir en nuestro salón la icónica Chaiselongue LC4 de Le Corbusier o iluminar nuestro dormitorio con una lámpara Pipistrello. Pero, ¿quién no ha acudido alguna vez a una tienda IKEA o visitado su web en busca de ese mueble de diseño o detalle asequible con el que equipar o dar un aire nuevo a alguna de las estancias de su casa? Sin ninguna duda, el gigante sueco es desde hace muchos años nuestro mejor aliado a la hora de aplicar ese “efecto pintalabios” en nuestro dormitorio, salón, baño o cocina y que queden de revista.

Aplicar el “efecto pintalabios” a la decoración

Al igual que dar un toque de color en los labios puede marcar una gran diferencia, hacer pequeños cambios en tu casa, puede mejorar radicalmente su aspecto general y, de paso, influir positivamente en nuestro bienestar físico y emocional. Un toque aquí, un cambio allá… y un espacio desnudo, oscuro o monótono puede convertirse en un rincón luminoso, acogedor, bonito y estiloso. Y esto no requiere una gran inversión porque, si por algo es conocido IKEA, es por ofrecer calidad a buen precio, con un catálogo lleno de productos de diseño, funcionales, sostenibles y que la mayoría de personas pueden permitirse.

Parece sencillo, ¿no? Pero ten en cuenta que al igual que un labial rojo puede no combinar con el resto del maquillaje o con tu look más deportivo, perseguir el “efecto pintalabios” en decoración no consiste en comprar caprichos de forma compulsiva o aleatoria. Lo ideal sería que, tirando de raciocinio, establezcas bien tus necesidades y busques las mejores soluciones, acordes a estas prioridades, a tu estilo o distribución de tu casa. Es lo que IKEA llama “Value for money” y que básicamente radica en hacer una buena elección del producto que vamos a comprar, es decir, que como consumidor nos compense lo que estamos pagando por el producto versus lo que el producto en sí nos reporta.

Para ayudarte en la tarea, hemos echado un ojo a los productos de IKEA que han bajado de precio y te traemos unos consejos “deco” e ideas para comprar de forma inteligente y aplicar “el efecto pintalabios” de forma muy económica en tu propio hogar:

La importancia de los pequeños detalles

¿Quieres darle un toque a tu dormitorio y convertirlo en tu auténtico refugio? Puedes empezar incorporando pequeños detalles, fáciles de cambiar, como la colcha de tu cama, una alfombra, velas, láminas de pared, plantas… En estos días fríos del invierno, una apuesta inteligente, que aúna funcionalidad y estética, sería renovar textiles y estrenar la funda nórdica y las dos fundas de almohada OFELIA VASS. Este conjunto, de algodón y en color blanco, te ayudará a mantenerte calentito y a dar un toque elegante y sofisticado al cuarto. Y, lo mejor, ¡ha bajado de precio! A un precio increíble puedes conseguir también uno de esos elementos que quizá creías reservados a las opulentas casas que se muestran en muchas revistas de decoración: una bandeja de cama. Con el modelo KLIPSK de IKEA ya es posible desayunar, leer o trabajar cómodamente sin salir de la cama. Además, al ser plegable, ocupa poco espacio y se guarda cómodamente. Pon un toque de color y comodidad con un cojín vestido con la funda VATTENVÄN y disfruta. Un lujo al alcance de todos.

El poder de la iluminación

¿Alguna vez has pensado en el poder que tiene la iluminación para convertir tu casa en un verdadero hogar? No se trata solo de darle al interruptor y encender una bombilla sino de crear rincones y ambientes que reflejen tu estilo y personalidad e impacten en tu estado de ánimo y bienestar. La iluminación es una oportunidad para añadir un toque diferencial a tu casa y en IKEA hay infinidad de opciones para elegir, desde lámparas de diseño y calidad, de techo, mesa o pie, a elegantes apliques de pared. Entre aquellas que han bajado de precio destacan las pantallas para lámpara de techo de la gama KAPPELAND, piezas únicas hechas a mano con ratán que dan un toque cálido y clásico a un dormitorio o salón. Aunque si prefieres una opción más moderna, con ese toque industrial tan de moda, BUNKEFLO es lo que andas buscando. Entre las propuestas de mesa y de pie, sobresalen la elegante lámpara TVÄRHAND, una oda al “menos es más” en metal curvado negro y bambú, y la ÖKENSAND, una lámpara de pie de forma cónica y con pantalla blanca hecha principalmente de poliéster reciclado.

Impacta con una pieza exclusiva

¿Te gustaría tener en tu casa objetos de diseño que pocas personas tienen, productos exclusivos, y piensas que no puedes porque tu presupuesto es ajustado? Fruto del esfuerzo de IKEA por democratizar el diseño surgen joyas como las de la colección STOCKHOLM, un homenaje al diseño escandinavo moderno con productos de altísima calidad (aparadores, sofás, sillas, mesas, espejos, alfombras…) que podrían equipararse perfectamente con los que se venden en tiendas de lujo a precios muchísimo más altos. Y de vuelta a la iluminación, la luz y los efectos que produce son el leivmotiv de la colección de la prestigiosa diseñadora Sabine Marcelis para Ikea. Corre, aún estás a tiempo de conseguir alguna de las esculturales piezas VARMBLIXT de edición limitada.

Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa

Otra forma fácil de aplicar el “efecto pintalabios” a la decoración es simplemente cambiar las piezas de sitio u ordenarlas para dar un mejor aspecto a tu casa. Soluciones de almacenaje hay muchas, pero por su precio, estética y funcionalidad te aconsejamos, por ejemplo, el tablero perforado SKADIS, gracias al cual tendrás todo a mano, y las cajas KVARNVIK, el lugar ideal para guardar cualquier cosa, desde zapatos o ropa hasta papeles o accesorios de escritorio. En la línea del almacenaje más clásico y si quieres invertir en muebles de calidad a buenos precios, sin duda, una estupenda alternativa es la línea HEMNES, con sus robustas opciones para dormitorio, recibidor, salón y área de trabajo. Las cómodas, camas, mesitas y armarios de las familias MALM y BRIMNES también son buenas soluciones para guardar todo en el dormitorio, sin renunciar a la calidad ni al estilo. Por su parte, para el salón, aciertos seguros son los módulos de almacenaje y las vitrinas de la serie BESTÅ que puedes comprar ahora a muy buen precio y combinar como tu quieras para aprovechar mejor el espacio. Como sofá, el modelo de sofá-cama FRIHETEN con chaiselongue es un 3x1 que combina comodidad, funcionalidad y almacenaje. Acércale una preciosa y minimalista mesa GLADOM para apoyar tu libro, taza de té o planta decorativa y tendrás el combo perfecto. ¡No se puede pedir más por un precio más bajo!

Pensar en toda la familia y en el futuro

Comprar inteligente es también hacerlo pensando en tu familia, en sus necesidades y gustos, no solo presentes sino también futuros. Un mueble versátil que cumple este requisito es, por ejemplo, la mesa ALEX, que con su estilo minimalista tanto podemos usarla como tocador de maquillaje, mesa para el ordenador o escritorio para los más pequeños. Súmale la silla MATCHSPEL y tendrás el rincón de trabajo o gaming perfecto. Una buena idea, sobre todo si hay niños, puede ser optar por un sofá con fundas desenfundables y lavables, como los de la serie PÄRUP, o una cama infantil extensible como el modelo BUSUNGE, que se va ampliando a medida que el niño o niña crece. A los peques también les fascinará la mesa con dos sillas LÄTT. IKEA ha bajado el precio de este conjunto que, estamos seguros, muchos niños elegirían si en sus manos estuviera aplicar el “efecto pintalabios” en sus cuartos.