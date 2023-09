Emirates Team New Zealand: el defensor del título que eligió Barcelona

Los suizos de Alinghi Red Bull Racing fueron los primeros en octubre del año pasado, ya que el hecho de no poder entrenar en su país (las normas de la competición estipulan que deben hacerlo en aguas abiertas) les llevó a trasladarse a Barcelona para establecer su base provisional antes que nadie.

Tras los helvéticos llegaron casi al mismo tiempo los americanos e italianos. El American Magic New York Yacht Club sí hizo una presentación de su equipo en el Reial Club Nàutic, pero los italianos todavía no han mostrado del todo sus cartas. Ambos salen desde el Port Vell de la capital catalana todos los días que pueden con sus monocascos A40 y AC75, aunque todavía no han abierto las puertas de sus nuevos hogares a la opinión pública.

Los que sí han querido desplegar todo su potencial han sido los neozelandeses. Tal como establecen las normas de la histórica competición deportiva y tecnológica, el ganador de la jarra de las 100 guineas es quien organiza la siguiente edición del certamen y también quien elige el lugar donde hacerla. El equipo de Grant Dalton, uno de los grandes tótems de la náutica mundial y director ejecutivo de la escuadra, escogió Barcelona para el evento en marzo de 2022, tras examinar diversas candidaturas, como la de Málaga, York (Irlanda) o Jeddah (Arabia Saudita).

Con esta condición, en la 37ª edición de la Copa América del 2024 cumplirán la doble función de organizadores -a través de America’s Cup Events (ACE)- y defensores del título. Ellos solo se medirán, a partir del 12 de octubre, con el ganador que se imponga a los otros cinco equipos: franceses, británicos, italianos, suizos o americanos. Tienen, por tanto, más posibilidades de revalidar la codiciada copa.

Este doble sombrero de ‘Defender’ y organizador también llevaba aparejado que fueran los primeros en elegir emplazamiento en el Port Vell y que su base sea la mejor situada. Junto al World Trade Center, al lado del Museu Marítim y a pie de la Rambla, los kiwis han adaptado la que había sido la terminal de Baleària en el Moll de Barcelona para tener unas inmejorables condiciones para su equipo, que cuenta con un elenco de deportistas de primer orden, muchos medallistas olímpicos y campeones mundiales, pero también primeras espadas como patrones, ingenieros, diseñadores, velistas o especialistas en inteligencia artificial.

Son 6.000 metros cuadrados que están repartidos entre un gimnasio en la planta baja, una sala técnica en la que diseñadores y tripulación estudian la estrategia o el enorme hangar de 2.700 metros cuadrados que ocupan los barcos. La explanada frente a la nave sirve para que la grúa coloque en el agua el AC75 ‘Te Rehutai’ y el AC40 ‘Te Kakahi’ con los que los miembros del Emirates Team New Zealand tratan de descubrir estas semanas cómo es el campo de regatas del litoral barcelonés.

El jefe de operaciones de la base neozelandesa y veterano defensor de la Copa, Kevin Shoebridge, ha asegurado que, nada más instalarse, había personas “sacando fotos del barco por encima de la valla de la base”, lo que demuestra la curiosidad que ya despierta el evento. Se trata de un equipo que en junio estaba aún en Auckland, en su país, y que ha trasladado todo lo necesario para competir, además de las personas, y ya están listos para entrenarse y probar su fuerza en la preliminar de Vilanova i la Geltrú del mes de septiembre. “Esto demuestra la fuerza del equipo que tenemos y la capacidad de hacer las cosas”, ha subrayado.

Por su parte, Grant Dalton, ha invitado a los barceloneses a animar al equipo kiwi: “Estamos totalmente abiertos a la gente y nos gustaría contar con su apoyo cuando compitamos”, ha revelado el máximo responsable del defensor del título. Ahora mismo ya son 70 personas instaladas en la capital catalana y en los próximos meses llegarán a ser 150, en muchos casos con sus familias respectivas.