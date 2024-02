Bristol Myers Squibb trabaja para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con cáncer

Cada 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer con el objetivo de poner el foco en esta lucha y reducir el número de muertes evitables cada año a través de la concienciación de la población.

Pero una de las cosas que debemos entender es que, cuando hablamos de cáncer, no estamos hablando de una única enfermedad, sino que bajo este nombre se engloban más de 200 patologías distintas. Según la International Agency for Research on Cancer en el año 2020 se diagnosticaron aproximadamente 18,1 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo, y este mismo informe, prevé que dicha cifra aumentará en las dos próximas décadas hasta los 27 millones.

El cáncer en España

Desde hace años, el cáncer es una de las principales preocupaciones del sistema sanitario español, siendo la segunda causa de muerte después de las enfermedades del aparato circulatorio. Según la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), el número total de casos incidentes estimados en 2022 fue de 280.100, de los que 160.066 son en hombres y 120.035 en mujeres.

Se prevé que estas cifras sigan aumentando y se estima que en España en 2040 la incidencia alcance los 341.000 casos. A pesar de estos datos, la supervivencia ha aumentado hasta un 55% en los pacientes con cáncer en nuestro país. Este aumento de la esperanza se debe a varios factores, desde el grado de efectividad en las políticas de prevención hasta la combinación de un conocimiento creciente en biología molecular y la aparición de novedosas pruebas diagnósticas. El apoyo de la industria farmacéutica ha facilitado en las dos últimas décadas el desarrollo de terapias avanzadas como terapias biológicas, inmunoterapias o terapias celulares y. Estos avances en el tratamiento personalizado en muchos tipos de cáncer han aportado más supervivencia y una mejor calidad de vida.

BMS, avanzando en innovación

La innovación juega un papel fundamental en la lucha contra el cáncer, y para ello, es necesario el apoyo de la industria farmacéutica. Ejemplo de ello, Bristol Myers Squibb lleva casi 30 años investigando en oncología para hacer avanzar la innovación y transformar la vida de los pacientes. Fruto de ese esfuerzo, hace más de una década la compañía farmacéutica cambió el paradigma de tratamiento de la oncología con la inmunoterapia, lo que les ha llevado a convertirse en líderes en inmuno-oncología. Alfredo Alonso, director de Oncología de BMS, explica que “es un orgullo contribuir al avance de la ciencia. En BMS trabajamos sin descanso con un compromiso inquebrantable con la innovación para garantizar que todas las personas con cáncer tengan un futuro mejor”.

En este sentido, cabe señalar que la compañía farmacéutica es líder en 3 áreas clave: terapia celular, inmuno-oncología y degradación de proteínas. Su compromiso en la lucha contra el cáncer se ha materializado con un pipeline diverso, demostrando beneficios de supervivencia a largo plazo en diferentes tipos de tumores. Bristol Myers Squibb trabaja también para abordar los estadios más tempranos del cáncer en los entornos pre y postquirúrgicos y han demostrado el beneficio de la inmunoterapia en los estadios más tempranos en 4 tipos de tumores resecables: melanoma, pulmón no microcítico no escamoso, cáncer de vejiga y esofágico. Pero, además de mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes en los tumores donde ya se ha probado la efectividad de sus fármacos, la compañía está investigando diferentes indicaciones y nuevos tratamientos oncológicos para abordar las necesidades únicas y cambiantes de los pacientes. “Esto es posible”, añade al Alfredo, “gracias a los avances en tecnología y diagnóstico que permiten aprovechar la medicina traslacional, el análisis de datos y la inteligencia artificial para saber cómo podemos llevar el medicamento adecuado al paciente adecuado y en el momento oportuno para conseguir el mejor resultado”.

Prevención, el primer paso

Además del foco en la investigación y el desarrollo de terapias en la lucha contra el cáncer, la farmacéutica se preocupa por llevar a cabo acciones que ayuden a prevenir enfermedades graves. El ejercicio físico es clave para llevar una vida saludable y para contribuir al bienestar físico y mental. Algunas investigaciones apuntan al ejercicio físico como un posible tratamiento coadyuvante con impacto en el desarrollo, crecimiento o diseminación de tumores. Además, los últimos estudios demuestran que las personas con una vida más activa y que hacen ejercicio de una manera regular, tienen menos riesgo de sufrir determinados tipos de cánceres.

Teniendo en cuenta esto, desde la compañía han lanzado la campaña ‘La ciencia que nos mueve’, con el objetivo de fomentar el deporte y la actividad física en la sociedad y en los pacientes con enfermedades graves como el cáncer. Y es que, como apunta Alfredo Alonso, “no hay mejor tratamiento que la prevención y el deporte es un gran aliado para prevenir enfermedades, especialmente las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes”. Esta iniciativa nace para mejorar la salud y la vida de la sociedad, poniendo especialmente el foco entre los pacientes con enfermedades como el cáncer y en los jóvenes, ya que, educando a la sociedad, estaremos invirtiendo en un futuro más saludable.

Tal y como expone Alfredo Alonso, “nos define un fuerte legado y liderazgo en innovación, ser pioneros en la búsqueda de la cura contra el cáncer y el apoyo a los pacientes más allá de los tratamientos”.