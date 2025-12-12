Un musical sobre Ibiza en Madrid: así es 'Ibiza Paradise' de Nacho Cano

El músico Nacho Cano ha presentado este viernes en Cines Callao de Madrid su nuevo trabajo, 'Ibiza Paradise', un musical concebido como una party show que rinde homenaje al espíritu de libertad y fascinación de Ibiza y que, según el propio artista, es incluso “fantástico para una despedida de soltero” por su carácter festivo y participativo.

“En este país el maná del turismo nos ha sacado de muchas cosas”, ha señalado Cano durante la presentación del espectáculo, que aspira a convertirse en una propuesta que traspase fronteras. “Nuestro deseo es que este musical se convierta en un espectáculo internacional, que disfruten los turistas”, ha añadido, al tiempo que ha defendido que Madrid está ganando peso como destino cultural: “La Gran Vía está resurgiendo”.

El montaje, que se representa en inglés con subtítulos en español, propone un viaje sensorial que combina danza, artes visuales y una selección musical que recorre desde los años 70 hasta la actualidad, con guiños a los valores de paz, amor y libertad. Cano ha explicado que la idea es ofrecer “la mejor propuesta experiencial” de la ciudad, una celebración en la que el público no sea un mero espectador, sino parte activa del recorrido emocional.

En esa misma línea, Josué Reyzábal, consejero delegado y propietario de Cines Callao, socio del proyecto, ha definido 'Ibiza Paradise' como “una fiesta” y una experiencia distinta, “en la que el público sale a bailar a la calle”. El espectáculo permanecerá en Callao hasta el 31 de mayo de 2026, con una propuesta inmersiva que busca envolver al espectador en una atmósfera vibrante.

La historia se centra en dos jóvenes hippies estadounidenses atrapados en las protestas pacíficas contra la guerra de Vietnam en San Francisco a finales de los años 60. Tras ser detenidos y pasar un tiempo en prisión, al recuperar la libertad deciden huir hacia Ibiza, presentada como símbolo de paz, autoexpresión y refugio creativo.

“Pocos lugares han sido tan inspiradores como aquella Ibiza convertida en símbolo de libertad y refugio de creadores”, ha afirmado Cano, que tras sus experiencias con musicales como 'Hoy no me puedo levantar' y 'Malinche', considera que 'Ibiza Paradise' es “un producto global, que no tiene fronteras”.

Controversia por el nombre

Cabe recordar que el nombre del espectáculo le generó inconvenientes al músico, después de que el Consell Insular de Ibiza haya impugnado el registro como marca a nivel europeo de 'Ibiza Paradise by Nacho Cano'. En su defensa, el músico señaló entonces que no es la única marca que hace uso del nombre del territorio: "Registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (...) reconoces 232 con ese vocablo". Y agregó: "El uso del término 'Ibiza' es descriptivo y de dominio público. Y se refiere tanto a la isla como a la ciudad que es su capital, cuya representación no es patrimonio de nadie".