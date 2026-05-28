Animales
Juan, monitor de kayak: "Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga"
El grupo de turistas observó al animal, de dimensiones considerables, durante un rato antes de decidir matarlo por precaución
Eran alrededor de las doce del mediodía cuando Juan, que se encontraba con unos clientes cerca de ses Salines, no podía creerse lo que veía: una serpiente nadando. "Habíamos salido sobre las once de la mañana, de excursión, y debían ser las doce cuando la vimos", comenta Juan, que detalla que habían salido en kayak desde Platja d'en Bossa y habían pasado la zona de es Cavallet.
"Cuando llegábamos a la torre de la Xanga, la torre de la sal, la vimos flotando", comenta el joven. Ver al animal, de dimensiones considerables, nadando como si nada en pleno Parque Natural, les llamó mucho la atención.
El grupo estuvo observándola durante un rato, ya que el animal despertó la curiosidad de los clientes, sorprendidos por el encuentro. Pero después, explica, la mataron. "Es lo que hay que hacer", comenta Juan, que hizo unas fotografías de la serpiente muy cerca de alguno de los kayaks, mientras nadaba "desde la costa de Ibiza a la islita que hay cerca de la Xanga".
- Esta calle de Ibiza contará con sombra todo el verano
- Rebelión en la unidad de Psiquiatría del Área de Salud de Ibiza
- Una menor y dos personas con discapacidad se quedan sin vivienda tras un desahucio fratricida en Ibiza
- Tres horas de cola tras aterrizar en el aeropuerto de Ibiza: “Es lo peor que he visto en 15 años"
- La propietaria del ‘parking’ de Cala d’Hort en Ibiza: “Sólo quiero que todo fluya, sentarnos con el Ayuntamiento y llegar a un acuerdo”
- ¡Socorro! ¿Hay algún médico?': sanitarios del aeropuerto de Ibiza reaniman a un hombre en la zona de embarque
- Los planes de boda en Ibiza de Jonathan Andic, acusado del homicidio de su padre, el fundador de Mango
- Vuelca una furgoneta en una calle de Ibiza tras chocar con un todoterreno, cuyo conductor se da a la fuga