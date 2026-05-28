Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta del cordero en IbizaOkuda en IbizaViolación en IbizaEntrada en la UCO
instagramlinkedin

Animales

Juan, monitor de kayak: "Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga"

El grupo de turistas observó al animal, de dimensiones considerables, durante un rato antes de decidir matarlo por precaución

La serpiente, acercándose al kayak de Juan.

La serpiente, acercándose al kayak de Juan. / Juan

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Eran alrededor de las doce del mediodía cuando Juan, que se encontraba con unos clientes cerca de ses Salines, no podía creerse lo que veía: una serpiente nadando. "Habíamos salido sobre las once de la mañana, de excursión, y debían ser las doce cuando la vimos", comenta Juan, que detalla que habían salido en kayak desde Platja d'en Bossa y habían pasado la zona de es Cavallet.

"Cuando llegábamos a la torre de la Xanga, la torre de la sal, la vimos flotando", comenta el joven. Ver al animal, de dimensiones considerables, nadando como si nada en pleno Parque Natural, les llamó mucho la atención.

Noticias relacionadas y más

La serpiente, en aguas de la Xanga.

La serpiente, en aguas de la Xanga. / Juan

El grupo estuvo observándola durante un rato, ya que el animal despertó la curiosidad de los clientes, sorprendidos por el encuentro. Pero después, explica, la mataron. "Es lo que hay que hacer", comenta Juan, que hizo unas fotografías de la serpiente muy cerca de alguno de los kayaks, mientras nadaba "desde la costa de Ibiza a la islita que hay cerca de la Xanga".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esta calle de Ibiza contará con sombra todo el verano
  2. Rebelión en la unidad de Psiquiatría del Área de Salud de Ibiza
  3. Una menor y dos personas con discapacidad se quedan sin vivienda tras un desahucio fratricida en Ibiza
  4. Tres horas de cola tras aterrizar en el aeropuerto de Ibiza: “Es lo peor que he visto en 15 años"
  5. La propietaria del ‘parking’ de Cala d’Hort en Ibiza: “Sólo quiero que todo fluya, sentarnos con el Ayuntamiento y llegar a un acuerdo”
  6. ¡Socorro! ¿Hay algún médico?': sanitarios del aeropuerto de Ibiza reaniman a un hombre en la zona de embarque
  7. Los planes de boda en Ibiza de Jonathan Andic, acusado del homicidio de su padre, el fundador de Mango
  8. Vuelca una furgoneta en una calle de Ibiza tras chocar con un todoterreno, cuyo conductor se da a la fuga

Juan, monitor de kayak: "Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga"

Juan, monitor de kayak: "Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga"

Salud abre un proceso de mediación para reconducir la situación de crisis en la unidad de Psiquiatría de Ibiza

Salud abre un proceso de mediación para reconducir la situación de crisis en la unidad de Psiquiatría de Ibiza

Blanche vuelve a Ibiza más breve y más intensa: así será su residencia 2026 en Chinois

Blanche vuelve a Ibiza más breve y más intensa: así será su residencia 2026 en Chinois

Primera donación de órganos a corazón parado en el hospital de Ibiza

Primera donación de órganos a corazón parado en el hospital de Ibiza

Premios para los escolares de Ibiza por sus trabajos sobre el Parlament y los valores

Premios para los escolares de Ibiza por sus trabajos sobre el Parlament y los valores

Vía libre a la construcción del cuartel y viviendas para guardias civiles en Santa Gertrudis

La consellera de salud, Manuela García Romero sobre la agresión sexual en el hospital de Ibiza: "Fue un hecho deleznable"

La consellera de salud, Manuela García Romero sobre la agresión sexual en el hospital de Ibiza: "Fue un hecho deleznable"

Triguero, alcalde de Ibiza: “La VPL nunca ha sido ni será mi residencia habitual”

Triguero, alcalde de Ibiza: “La VPL nunca ha sido ni será mi residencia habitual”
Tracking Pixel Contents