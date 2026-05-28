Juan, monitor de kayak: "Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga"

Eran alrededor de las doce del mediodía cuando Juan, que se encontraba con unos clientes cerca de ses Salines, no podía creerse lo que veía: una serpiente nadando. "Habíamos salido sobre las once de la mañana, de excursión, y debían ser las doce cuando la vimos", comenta Juan, que detalla que habían salido en kayak desde Platja d'en Bossa y habían pasado la zona de es Cavallet.

"Cuando llegábamos a la torre de la Xanga, la torre de la sal, la vimos flotando", comenta el joven. Ver al animal, de dimensiones considerables, nadando como si nada en pleno Parque Natural, les llamó mucho la atención.

La serpiente, en aguas de la Xanga. / Juan

El grupo estuvo observándola durante un rato, ya que el animal despertó la curiosidad de los clientes, sorprendidos por el encuentro. Pero después, explica, la mataron. "Es lo que hay que hacer", comenta Juan, que hizo unas fotografías de la serpiente muy cerca de alguno de los kayaks, mientras nadaba "desde la costa de Ibiza a la islita que hay cerca de la Xanga".