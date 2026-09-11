IDÒ! | PROTESTES
Joan Llopis (Brunzit): "No romantitzam sopar a la fresca: ho reivindicam perquè ho estam perdent"
El col·lectiu, format per una desena de palmesans, acaba de tancar el seu segon any de sopars a la fresca, amb els quals han aconseguit reunir més de 4.000 persones en les nou convocatòries que han fet durant juliol i agost
Alba Tarragó
L'estiu del 2026 passarà a la història com el que va evidenciar que sopar a la fresca ha passat de ser una tradició a una reivindicació. I en bona part, gràcies a Brunzit. Aquest col·lectiu –format actualment per una desena de joves residents a Palma– ha aconseguit reunir enguany a més de 4.000 persones en nou dels seus populars 'Sopars a la llesca' a Ciutat, tots els dimecres de juliol i agost.
"Totes podem ser Brunzit", argumenta Joan Llopis, un dels seus membres, davant el posicionament d'aquest grup de joves de no voler posar noms ni cares a la iniciativa. El seu origen es remunta quatre anys enrere i a una motivació que de cada dia és més vigent: "Estàvem fartes de model turístic i de vida a Mallorca. Com supòs que tots els col·lectius, al principi no teníem una línia clara, i vàrem anar fent", recorda Llopis. Així i tot, el que tenien clar que volien que els diferenciàs de la resta de col·lectius era que ells no havien d'aportar dades –perquè ja n'hi havia moltes entitats que ho havien fet–, sinó que volíen fer mobilitzacions pacífiques i, sobretot des del "vessant cultural, comunitari i crític, per reivindicar els espais de la ciutadania".
Sopars a la llesca
Els sopars a la llesca de Brunzit formen part d'aquest canvi de paradigma que està experimentant l'activisme a les Illes, amb el qual han quedat enrere les mobilitzacions puntuals i exclusivament de protesta per donar pas a les accions més lúdiques i participatives. I en són conscients: "El que més ha mobilitzat, sobretot als joves, en els darrers cinc anys, ha estat la cultura: la música i el ball de bot, per exemple. Són accions complementàries a manifestacions massives, com la que va treure 70.000 persones al carrer el 26 de juliol", indica Llopis. Amb aquestes accions, una de les fites més importants que ha aconseguit el col·lectiu ha estat "recordar que el carrer és nostre, de les persones habitam aquest territori, on volem fer vida, treballar i créixer, i del qual hem estat expulsades".
En aquest sentit, van considerar clau que l'acció no fos només un dia en concret, sinó que fos cada setmana, durant nou setmanes, el mateix dia: "L'objectiu és crear l'hàbit en la societat palmesana, i demostrar que tenim la capacitat de fer-ho". Juntament amb això, el que més valoren és la resposta per part de la ciutadania i la capacitat que han tengut els sopars per mobilitzar a persones "fins i tot, ideològicament diferents" als mateixos membres del col·lectiu. "S'ha vist una força molt potent, intergeneracional i transversal", celebra el portaveu.
Amb aquesta "acció directa de caràcter pacífic" que és recuperar la tradició de sopar a la fresca, Brunzit no només ha aconseguit rearmar la identitat de la ciutadania, sinó que també ha permès recuperar la seva dignitat i autoestima. "Qui estima un territori el cuida més. És molt difícil defensar un territori en el qual no et sents identificat o si no el sents teu. I això és amb el que juguen els grans poders de la gentrificació. Per tot arreu pots fer un brunch o un sushi. I arribarà un moment en què per tot podràs fer de tot i res autèntic", denuncia Llopis, qui subratlla la situació en què es troba Palma en aquest sentit, en comparació amb la resta de l'illa.
Denúncia contra la turistització
"Nosaltres ens hem centrat en la denúncia contra la turistització. Però no podem deixar de banda la crisi de l'habitatge i tot el que mou el negoci del turisme. Per culpa d'això, s'han perdut espais comunitaris de trobada –com els sopars a la fresca–, que són bàsics i beneficiosos per a la salut mental de les persones".
Ara bé, tenen clar que la identitat –a hores d'ara– encara és una cosa que cal lluitar, i no només celebrar. "Mallorca és molt més que un pa amb oli. La nostra gastronomia, juntament amb la llengua catalana o el ball de bot ens donen identitat. No només ens han de folkloritzar. Nosaltres no volem romantitzar sopar a la fresca. Nosaltres ho reivindicam perquè ho estam perdent. Tant de bo ho poguéssim celebrar, però la realitat és que ens estam organitzant". Precisament, com les abelles. "El nom va venir d'un company, que estava ficat en el tema de les abelles. Vàrem decidir crear la nostra identitat a partir d'elles perquè són molt comunitàries, necessàries i organitzades. També perquè molesten i piquen, tot i que després morin", explica Joan Llopis.
"Menyspreades i aïllades"
I que han molestat està clar. "Davant les administracions ens hem sentit com se senten la majoria d'entitats que fa anys que volen organitzar coses: menyspreades i aïllades per un ajuntament que juga al seu joc, que és la via administrativa, a través del silenci o de contestar a només unes hores de l'esdeveniment", lamenta l'activista. Fins i tot, han pogut constatar que "a Palma, hi ha espais vetats per a la ciutadania mallorquina: la plaça de Cort i el Passeig del Born", els únics dos llocs on l'Ajuntament els ha denegat la petició de celebrar un sopar a la fresca. Per això, continua Llopis, en ambdós casos van decidir "organitzar una concentració per una altra via, que és la de Delegació del govern". En aquest sentit, adverteix que ells són "els darrers de la cua", i que aquest estiu n'hi ha hagut molts altres afectats, com "Orgull Llonguet, Ben Amics o el Bar Flexas, i molts altres que no tenen aquest altaveu".
Després d'un estiu tan intens, Joan Llopis xerra en nom de tot el col·lectiu quan diu que estan "molt cansades". L'activista recorda –"amb els pèls de punta"– com d'esgotats van acabar també l'any passat i agraeix que hagi entrat "força nova" per poder-se organitzar. "Enguany, ens va motivar això i la força veïnal: ens deien que ho havíem de tornar a fer". De cara a l'any que ve, admet que encara no han fet cap plantejament: "Volem tornar a la cova i agafar forces. Després, serà la ciutadania qui haurà de xerrar".
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