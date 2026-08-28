IDÒ! | ROSI ROMERO | SARAGOSSANA A EIVISSA
Guia definitiva de tapes a Saragossa
«La zona principal on anar a menjar tapes a Saragossa és el Tubo, que són un munt de carrerons on hi ha molts bars on prendre alguna cosa», explica Rosi Romero, saragossana que viu entre la ciutat i l’illa d’Eivissa. «A la mateixa zona està la plaza de Santa Marta, a més de la plaza de los Sitios», comenta sobre alguns dels espais més típics per anar a menjar aquest plat espanyol.
Dins del Tubo recomana «Restaurante Casa Juanico i el Bar el Champi», però reitera que «qualsevol lloc al Tubo és típic total». A Santa Marta destaca «la Taberna Marpy i la Casa Dominó». «Entre el Tubo i Santa Marta està la taperia La Republicana», un altre lloc recomanat per Romero.
Algunes tapes de Saragossa destacades inclouen el ‘Guardia Civil’, pa amb tomàquet, cogombret, pebrot del piquillo i una sardina en oli; ‘huevos rellenos con bechamel’; ‘jamón con chorreras’, tros d’ou dur embolicat amb formatge i pernil cuit; ‘croquetas de vinagrillos’, amb bitxos en vinagre, olives i cogombrets picats dins; ‘jamón batido’, amb pernil serrà o ibèric ben picat, maionesa i formatge cremós; i ‘Anchoas con chocolate’, pa torrat, formatge cremós anxoves i xocolata negra.
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